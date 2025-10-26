El Roig Arena impulsa els esdeveniments corporatius
El pavelló promogut pel president de Mercadona, Juan Roig, té contractats 70 actes corporatius –més enllà de concerts, esdeveniments esportius, gastronòmics i altres espectacles– fins a 2026 i aspira a atraure empreses de tot Europa.
JOSÉ LUIS ZARAGOZÁ
El mateix dia que s’esgotaven les entrades per al primer dels concerts de La Oreja de Van Gogh al Roig Arena, previst el setembre del 2026, un batalló de tècnics de so i imatge, de muntatges d’escenari i sales de reunions, entre altres tasques, preparaven aquest espai polivalent, flexible i viu per acollir el 40è Congrés de Gran Consum d’Aecoc. L’associació de fabricants i distribuïdors d’Espanya va reunir prop de 1.500 executius de les principals companyies del sector al singular edifici de 47.000 metres quadrats i que ha requerit una inversió de 400 milions del seu promotor: Juan Roig, president de Mercadona.
Més enllà del bàsquet (és el lloc d’origen del València Basket) i dels concerts, Carlos García López, responsable del departament de Direcció i Coordinació de Continguts del Roig Arena, explica que el recinte situat al barri de Quatre Carreres serà un autèntic "motor d’esdeveniments" perquè es concep com a centre multifuncional per acollir espectacles esportius, concerts i esdeveniments corporatius amb un gran impacte econòmic i cultural". En aquest sentit, remarca que el seu disseny permet versatilitat, capacitats de fins a 20.000 persones per a concerts i 15.600 per a bàsquet, gràcies a un sistema de grades retràctils. A més de la pista principal, compta amb altres espais com una sala annexa per a fins a 2.000 persones i zones de restauració. Juan Roig ha constituït una empresa per gestionar-lo. Es denomina Licampa.
Amparo Roig, l’arquitecta que treballa desenvolupant projectes per a la cadena ERRI Arquitectura, reconeixia en el seu discurs d’agraïment del premi de Prensa Ibérica i Levante-EMV que aquest pavelló d’esdeveniments simbolitza "un somni fet realitat", especialment, per al seu pare. "Quan era petita recordo que anàvem amb la meva família a veure els partits i no em podia imaginar que anys més tard estaria dibuixant les línies del que és la nova casa del València Basket i també una llar per a tots els valencians", confessava la filla del president de Mercadona a l’acte.
Espais que canvien
El Roig Arena té espais capaços de transformar-se per viure tota mena d’esdeveniments, des de concerts multitudinaris fins a esdeveniments esportius o actes d’entreteniment i corporatius. S’estima que generarà més de 10 milions d’euros anuals i crearà uns 300 llocs de treball directes. Més d’un milió de persones passaran durant el primer any per aquest recinte destinat a l’esport, la música i els esdeveniments corporatius. El 75% de les entrades ja s’han venut i es preveu que l’impacte econòmic per a la ciutat sigui de 150 milions a l’any
¿Què és el que diferencia el Roig Arena d’altres centres d’esdeveniments, d’altres pavellons multiús? Carlos García respon la pregunta dient que aquest pavelló és "un espai més que tenen a València i que es complementa amb els ja existents. Hem vingut a sumar en l’oferta de recintes per a esdeveniments corporatius amb un toc d’avantguarda i modernitat", explica.
El directiu del Roig Arena considera que "València s’ha posat a l’altura de grans ciutats com per exemple Madrid o Barcelona en aquest tipus d’infraestructures, que fins ara centralitzaven els grans esdeveniments d’àmbit estatal. Podem competir ja amb aquestes grans urbs i posicionar València dins d’Espanya i d’Europa. De fet, empreses europees estudien ja venir a València a organitzar actes corporatius", destaca Carlos García.
El Roig Arena ja té molts socis i n’esperen més. Patrocinadors i partners són també els altres jugadors de bàsquet d’aquesta infraestructura del llegat de Juan Roig. "Estem oberts a escoltar més propostes", explica el directiu. Una de les claus d’aquest projecte ja fet realitat és la participació en el mateix d’importants patrocinadors, com Coca-Cola, Heineken, Heinz, LG, CaixaBank, Iberdrola o Grup Pamesa. Cada un aportarà el seu. Per exemple, Coca-Cola s’erigirà com a proveïdor exclusiu de begudes refrescants al recinte per a tots els esdeveniments que se celebrin. L’acord inclou la marca principal que dona nom a la companyia, Coca-Cola, a més d’altres marques del grup, com Fuze Tea, Fanta, Sprite, Royal Bliss o Aquarius, entre altres, que estaran disponibles en tots els punts de venda del sorra.
Reserves
L’Associació Europea de Arenas (EAA, per les seves sigles en anglès) va tenir una reunió fa poques setmanes en el Roig Arena. "Els va encantar el projecte valencià i estem centrats en satisfer les necessitats dels nostres clients i millorar la qualitat dels serveis", explica Carlos García López. "Podem col·locar-nos en el top-5 d’Europa d’aquest tipus de reunions", afegeix.
El Roig Arena ja té contractats 70 esdeveniments corporatius –més enllà de concerts, esdeveniments esportius, gastronòmics i espectacles– per al que resta del 2025 i durant tot el 2026. "Som capaços d’organitzar trobades per a empreses i institucions d’entre 20 i 3.000 persones", explica Carlos García. Segons destaca, el recinte ja ha rebut també peticions per celebrar esdeveniments el 2027.
La directora de contingut corporatiu i esportiu, Natalia Branson, també apuntava recentment que les previsions són bones. Branson dirigeix el departament que gestiona tots els esdeveniments. D’una banda, els esportius que no són les seccions de bàsquet. Un primer esdeveniment ja confirmat és la celebració de la Copa de Rei d’aquest esport, però la directiva indica que el recinte té capacitat per acollir tota mena de manifestacions, des de gimnàstica rítmica a esports nàutics –es pot muntar una piscina en la pista"- a un combat de boxa. Després estan els actes que organitzen empreses i associacions.
La clau està en la flexibilitat de la pista central del recinte, on el València Basket ha de jugar els seus partits. En mode bàsquet el pavelló té 15.600 seients i en mode concert arriba als 20.000. Segons remarca Branson, per a actes corporatius l’escenari es pot moure per ubicar-lo al centre i, mitjançant cortines, es crea un auditori que té capacitat per a 2.500 persones. Es tracta d’un escenari particular, que s’ubica en el centre i té una forma rectangular de trenta per vuit metres. Però hi ha més, "perquè ens adaptem a les necessitats del client, de tal manera que si necessitem aforaments més grans, per exemple de 5.000 o 10.000 persones, podem adaptar la pista de bàsquet".
A més, el recinte disposa d’una sala auditori amb capacitat per a 750 persones "per fer esdeveniments normals en format teatre que pot arribar a les 2.000 en format concert, és a dir amb tothom dret". Branson explica que Licampa lloga l’espai del Roig Arena als diferents interessats i que ho fa oferint una sèrie de serveis com la neteja, la seguretat i l’ús de les pantalles.
