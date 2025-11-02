El Baix Llobregat Nord participa aquest dilluns en la prova del sistema d’alertes als mòbils
El simulacre tindrà lloc a les 10 del matí
Regió7
El Baix Llobregat Nord serà un dels territoris on Protecció Civil farà aquest dilluns, a les 10 del matí, una prova del sistema d'alertes als telèfons mòbils. Així, tots els telèfons mòbils intel·ligents que es trobin en aquesta zona rebran un missatge de prova del sistema d'alertes. L'enviament es farà a les comarques del Barcelonès, el Maresme, el Vallès Occidental i l'Oriental i el conjunt del Baix Llobregat. El text del missatge serà 'Prova d'alerta de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya. En una emergència real rebries instruccions per protegir-te'. També s'activarà una enquesta de valoració perquè la ciutadania pugui informar si l'ha rebut bé o ha tingut dificultats.
La directora general de Protecció Civil, Marta Cassany, va destacar durant la presentació de la prova que aquestes accions serveixen per difondre l'eina entre la ciutadania, que coneguin el sistema i es familiaritzin amb el missatge. Va afegir que també serveixen per comprovar que tot funciona correctament i donen la seguretat que el dia que sigui necessari enviar una alerta per una emergència real el sistema serà "efectiu i eficient".
El sistema d'enviaments massius es farà servir quan l'autoritat de Protecció Civil hagi determinat que cal donar instruccions a la població sobre accions que ha de dur a terme, com pot ser el confinament davant d'un accident químic o unes inundacions, o bé accions que ha d'evitar fer.
El missatge va acompanyat d’un so estrident i molt diferent de la resta de sons del telèfon. Les persones que el rebin no han de trucar al 112, sinó només llegir el missatge i prémer la tecla que surti en pantalla perquè el so finalitzi. Les persones que per raons de feina o per sensibilitat als sons no vulguin rebre’l, hauran de posar el telèfon en mode avió o apagar-lo (tot i que alguns models reprodueixen igualment l’alerta). També poden reduir el volum del so prement el botó lateral com si es tractés d’una trucada normal.
Com que l’eina desenvolupada per l’Estat és anònima i no inclou cap sistema de verificació automàtica de la recepció, la Generalitat habilitarà —com en les proves realitzades fins ara— una enquesta perquè els ciutadans informin de si han rebut o no el missatge, en quin idioma, de quina companyia són, etc. Es tracta d’una enquesta anònima que no recull dades personals.
