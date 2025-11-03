Puigcerdà, la vila acompanyada pels cims pirinencs i per la novel·la de Carlos Ruiz Zafón
Aquesta ciutat pirinenca no es concep sense les muntanyes i la vall que l'envolten. L'hivern és una de les millors èpoques per visitar-la, quan l'esquí i l'hoquei sobre gel prenen les pistes en aquest lloc allunyat del mundanal soroll
Alfons Rodríguez
Puigcerdà s'aprecia des de lluny pel camí. Els 1.200 metres d'altitud a què es troba s'aconsegueixen, en part, gràcies al turó sobre el qual assenta aquesta ciutat del nord. Al nord i al sud es troben els Pirineus, França i el massís del Cadí. Al mig, la immensa vall de la Baixa Cerdanya, envoltada de muntanyes de més de 2.000 metres i d'una llum que diuen és la més bella de Catalunya. La ciutat s'alça, literalment i figuradament, com la capital de la comarca ceretana. Als seus peus, el Segre, un riu humil que neix al sud de França i que desemboca a l'Ebre, i és testimoni dels gairebé mil anys d'història de la vila.
Fa segles, el traçat antic va estar envoltat d'una muralla. Avui els seus límits són uns altres molt més alts: els cims pirinencs que l'acompanyen. Llegat d'aquest passat medieval són les restes de la fortificació que queden a l'oest, a l'anomenada ronda dels Torreons. Després van venir terratrèmols i més tard, guerres amb els francesos a causa de la seva situació estratègica. Temps difícils que van donar pas a un període de tranquil·litat i apogeu fins a l'inici de la Guerra Civil Espanyola.
L'empremta d'aquest darrer conflicte quedarà sempre marcada pel campanar de Santa Maria, l'únic que queda dret del temple, després de la destrucció pels combats. Des de llavors, la ciutat i el seu entorn s'han anat convertint, gràcies als seus atributs paisatgístics i climatològics, en un dels llocs més turístics i apreciats de la Catalunya Nord.
Carles Bisbal és fill de Puigcerdà. Va viure més de 10 anys a altres llocs del món, incloent-hi Barcelona i Nova York. Aquest ceretà d'arrel es dedica al món de la gastronomia gurmet i és un altre dels enamorats de la ciutat i la seva òrbita rural. Carles és un fan de la muntanya. Si el senderisme o l'esquí són activitats que ocupen, en bona part, els que visiten l'entorn també ho són per als locals. De la mateixa manera, passejar relaxadament pel centre de la ciutat resulta agradable als forans, als veïns de la ciutat o pels habitants de la resta de la Cerdanya, com el Carles.
Recórrer els carrers i les places del centre pot ser fins i tot com un passeig literari, explica Carles. Un homònim seu, Carlos Ruiz Zafón, l'escriptor barceloní, la va posar al mapa de molts quan la va utilitzar per ubicar part del seu best-seller El joc de l'àngel. Fins a 10 punts indiquen els passatges de l'obra i el recorregut del seu protagonista David Martín. Una història d'intriga, amor i tragèdia ambientada a principis del segle XX.
Un d'aquests escenaris és el llac artificial que s'estén al centre i al Parc Schierbeck, enclavaments que tant han forjat el caràcter de la ciutat. El nom del parc deriva del Cònsol General de Dinamarca a Barcelona, German Schierbeck. El diplomàtic va arribar a la ciutat el 1866 per construir la seva residència d'estiu i es va fer tan cèlebre que la ciutat va acabar dedicant el seu nom a la zona verda més gran i concorreguda del seu pla. Avui és el lloc més emblemàtic de la vila.
El centre està repartit en llocs molt evocadors, com ara el Teatre Casino Ceretà, la plaça de Barcelona, la dels Herois i la de Santa Maria. D'aquest conjunt de places confrontants parteixen les artèries comercials, el carrer d'Espanya, el carrer Miquel Bernades i el carrer Major, que acaben totes al sud-est formant un entramat de carrers més petits plens de comerços, cafeteries i molt ambient a gairebé cada hora del dia.
La ja històrica estació del ferrocarril, a l'entrada de la ciutat quan vens des del costat espanyol, va ser un dels punts geogràfics que va esmentar Ruiz Zafón a la seva novel·la, just quan el protagonista arriba a la ciutat. A David, el personatge, l'edifici de l'estació se li apareix com un miratge, segons descriu ell mateix. Al viatger d'avui se li hauria d'aparèixer com una mena d'univers perdut, ja que la línia que uneix Barcelona amb Puigcerdà, l'R3, és una línia oblidada per l'administració que triga diverses hores a recórrer els 165 quilòmetres del seu traçat, convertint el viatge en gairebé una aventura.
Aquest llac és l'escenari principal d'aquesta part de la novel·la. En aquests passatges es descriuen els grans casalots senyorials que l'envolten i l'estany congelat, cosa que sol passar gairebé tots els hiverns. Al nord-oest del llac hi ha un altre indicador de la ruta d'El joc de l'àngel. Es troba a l'entrada al Camí dels Enamorats, un bonic i relaxant passeig en direcció a la població francesa d'Ur. Sobretot a la tardor, ja que està flanquejat d'arbres de fulla caduca. A mig camí hi ha un trencall cap a l'església neogòtica de Sant Jaume de Rigolisa i el campanar de 17 metres d'alçada.
L'entorn geogràfic proper de Puigcerdà és un espai obert i quasi planer que s'estén fins als contraforts pirinencs i del Cadí. Al seu voltant, els camps de cultiu i els petits pobles s'agenollen com rendint homenatge a la ciutat. Ramats de vaques i cavalls decoren de forma entranyable un paisatge ondulat que sembla no tenir fi, ni cap a l'est ni cap a l'oest. Cap a la vasta amplada de la vall de la Cerdanya. Carles Bisbal se sent afortunat per haver nascut aquí i la seva identitat ve marcada no només per la ciutat, sinó també per l'entorn d'aquesta. Des de sempre va sentir que era el lloc on creixerien els fills. Trobar l'equilibri entre les dificultats del món rural i el desenvolupament professional i personal: aquesta era la seva prioritat. Assegura que només deixaria la Cerdanya per algun motiu molt greu o important sobre el que no tingués elecció. Quan travessa el túnel del Cadí se sent a casa, declara amb emoció el Carles.
Una vall gegantina
Després del Tractat dels Pirineus del 1659, els regnes d'Espanya i França es van repartir aquestes terres. La part que va correspondre a Espanya és considerada la Baixa Cerdanya, que posteriorment i cap a 1833 es va fraccionar en dos, repartint-se entre Girona i Lleida. La vall on s'engloba tot es va formar a causa d'esfondraments tectònics, deixant grans cims al voltant de gairebé 3.000 metres d'altitud, com la del Puigmal o la del pic francès Carlit. Fins a 16 municipis envolten la ciutat de Puigcerdà, els quals tenen aquesta com a referència per a qüestions comercials i administratives. Aquesta vall és de les més grans d'Europa, amb més de 30 quilòmetres de llargada i nou d'amplada.
L'hivern és un moment important per visitar el lloc. Els esports de neu i gel i altres disciplines han crescut des d'antic en aquesta part de la Catalunya Nord: esquí, ciclisme, alpinisme, golf o vol esportiu són habitualment practicats depenent de l'època de l'any. Una de les tradicions més arrelades és la de l'hoquei gel, i és un dels enclavaments pioners en aquest esport. El seu club professional es va fundar el 1956. Apte per a tots els públics és el senderisme, amb una oferta de rutes gairebé inabastable. Variants del Camí de Sant Jaume, el Camí dels Bons Homes o GR-107, que recorre la petjada i història dels càtars i, és clar, el GR-11, un sender de gran recorregut per tots els Pirineus, des del Cantàbric fins als Pirineus passant per la Baixa Cerdanya, naturalment.
Tradicionalment, Puigcerdà i el seu entorn es valien de l'agricultura i la ramaderia com a pilars econòmics. Això ha canviat en bona forma. Des que al segle XIX les primeres famílies acabalades de Barcelona es fixessin en les bondats, la millora d'infraestructures, comerços i serveis no ha parat. Amb la seva influència van fer arribar el tren, les estacions d'esquí i es va obrir el famós Túnel del Cadí, el 1984, amb una mica més de cinc quilòmetres de longitud.
Amb aquest enorme forat a les muntanyes es va millorar molt l'accés a la vall i la capital. Avui dia el turisme i les segones residències, per a bé i per a mal, són el combustible que mou el motor ceretà. Petits productors artesans de formatge, mantega o mel, per exemple, o ramaders i agricultors continuen existint per intentar perpetuar el caràcter rural i autèntic de la comarca. De la seva gastronomia cal destacar l'alta qualitat de la seva carn, les peres de Puigcerdà —molt apreciades pels gurmets— i el plat estrella, el trinxat de Cerdanya, amb patata, col, cansalada, all i oli d'oliva i que ha donat lloc a una festa en honor seu cada mes de febrer a Puigcerdà. Simple però deliciós.
Per a Carles Bisbal la ciutat ha canviat i molt des que era un nen. Jugaven cada dia fins que es feia fosc o fins que els pares els feien tornar a la llar amb un cop de bastó, recorda amb nostàlgia. El nucli urbà era molt més petit que ara i contínuament es trobaven amb coneguts i veïns. Avui això és gairebé impensable, assegura aquest veí ceretà. Com ell, molts altres habitants de la comarca senten un profund arrelament a aquesta ciutat i a aquestes terres del nord. No pot ser altrament, ja que les muntanyes pirinenques indòmites i els paisatges oberts banyats per una llum màgica forgen i marquen els caràcters ceretans.
Veïns de Puigcerdà
Albert Pons, de Formatges Vall de Meranges
Va néixer a Puigcerdà. Es va formar com a economista i va treballar com a director d'un club de golf selecte. Com que la seva vocació era ser pastor, va deixar els càrrecs executius i se'n va anar a la muntanya, on fa més de 20 anys que està entre prats amb les seves ovelles. La vida al camp no és fàcil, i ser granger tampoc no ho és, per l'escassa rendibilitat de la professió i la duresa de l'esforç diari, però la natura i la pau són bones companyes per compensar aquestes dificultats, assegura Albert. Les 23 varietats de formatge que produeix han guanyat molts premis i estan elaborades de forma artesanal i amb la llet dels seus ramats en exclusiva, que té cura com si fossin un tresor. Només cal veure-li la cara quan fa olor, degusta o sosté un dels seus formatges. La veritat és que són una joia per al paladar dels amants del formatge.
Regina Rodríguez, escriptora
La seva novel·la Les calces al sol s'ha convertit en un best-seller per al públic 'mil·lennial' i no tan 'mil·lennial'. Li agrada passejar amb la família pels boscos del voltant de Puigcerdà, sobretot a la tardor, quan la paleta de colors és infinita i de tons càlids i embriagadors. De petita, recorda sobretot el fred d'estiu als carrers de Puigcerdà i com jugava i vivia aventures amb les amigues de l'escola. Aquests vincles emocionals perduren fins avui i el cercle vital d'una vida es completa, assegura la Regina, quan portes els teus fills a aquests llocs, moments i persones que t'han forjat a tu com a persona. Parteix de la inspiració per escriure la troba en llocs secrets de la Cerdanya i de Puigcerdà. Per a aquesta escriptora, és una sort ser de poble i, sobretot, ser de la Cerdanya.
Xavier Formentí, criador de cavalls
És criador de cavalls de raça pirinenca. Una espècie forta i robusta. S'hi dedica perquè li encanten els animals, com neixen i creixen, com corren lliures pels prats de la Cerdanya. “Tu els cuides, però ells et tornen l'esforç si treballen el camp amb tu”, assegura Xavier. Va néixer a poca distància de Puigcerdà, a la localitat de Talltorta, encara que viu a la capital de la comarca amb la seva família.
