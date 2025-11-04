A Vilablareix
Josep Roca sobre l'incendi al Mas Marroch: «Veiem el foc i el fum com a punt de partida de la creació»
El mitjà dels Germans Roca mostra imatges dels moments dels fets i com ha quedat després agraint la tasca dels efectius d'emergències
Eva Batlle
La reacció dels germans Roca s’ha fet sentir des de primera hora del matí, després de l’incendi que ha afectat aquest dimarts de matinada el restaurant Mas Marroch, a Vilablareix. En un missatge publicat al perfil d’Instagram de Roca Events, l’espai que gestiona aquest establiment i que han fet extensiu als tres germans, Josep Roca ha expressat l’agraïment pel treball dels equips d’emergència i ha compartit la seva emoció davant dels fets.
El sommelier ha agraït la rapidesa i la professionalitat dels equips d’emergència després de l’incendi al Mas Marroch: “Mossos i bombers han actuat amb celeritat, eficàcia i cura. Gràcies! No eren focs d’artifici. Canyes i ampolles de vi amb gas endogen petant i generant tristesa. Desesperació i resignació. Impotència i alleujament de no patir per cap desgràcia humana. Només tangibles inflamables. Res que no es pugui refer i millorar”, ha escrit el germà mitjà dels Roca, que també ha compartit imatges dels efectes de les flames.
Amb tot, ha afirmat que els danys ocasionats no són “res que no es pugui refer i millorar”, i ha afegit: “Foc avivat, espetecs i fum blanc i gris, i taronja, i vermell i negre. Foc aturat.”
En el mateix missatge, ha volgut transmetre un missatge d’esperança i de mirada constructiva: “Veiem el foc i el fum com a punt de partida de la creació. Recuperar, reconduir, refer. Del punt fecal de la tristesa que sentim ara la família del Mas Marroch, al punt focal de pensar en positiu i en tornar a celebrar la vida des d’aquí. Sembrarem futur. Cuinarem noves il·lusions.”
En declaracions a RAC1, Roca apuntava que no tenien ni idea de com havia pogut començar l'incendi. "No entenem cop es pot haver produït un foc en aquesta zona del Mas Marroch on feia dos dies que no hi havia cap tipus d'activitat. No trobem una explicació clara a les possibles causes del foc", ha dit.
Roca també ha agraït els nombrosos missatges de suport rebuts d’arreu i ha tingut paraules de reconeixement per a l’equip del Mas Marroch.
L’incendi s'ha declarat de matinada i ha afecta totalment la cúpula de fusta del Mas Marroch. A primera hora del matí el foc s'ha donat per estabilitzat i els Bombers treballen per acabar de sufocar les flames i donar-lo perextingit. El foc també ha ha afectat un magatzem del darrere, una cuina annexa i una de les sales.
Les causes de l’incendi encara s’investiguen. A la zona hi han treballat efectius dels Bombers, dels Mossos d’Esquadra i del SEM.
Subscriu-te per seguir llegint