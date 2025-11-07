Acció Preventiva converteix la prevenció laboral en motor de creixement i benestar
Premi Empresa Líder en Prevenció de Riscos Laborals
Acció Preventiva és una consultora especialitzada en Prevenció de Riscos Laborals que opera a tot Espanya des del 2012. Fundada per Xavier Pladevall, el seu enfocament es basa a integrar la prevenció dins de l’estratègia empresarial a través d’una metodologia pròpia: Changing Your Prevention. Amb més de 3.000 empreses acompanyades, la consultora ha demostrat que és possible transformar la cultura preventiva per reduir accidents, millorar la salut laboral i augmentar la competitivitat. La seva missió és liderar un model de prevenció més humà, innovador i estratègic.
Des de la seva creació el 2012, Acció Preventiva ha defensat una idea clara: la prevenció de riscos laborals s’ha de deixar de veure com una obligació legal i començar a entendre’s com una palanca estratègica per al creixement empresarial.
Aquesta consultora catalana, liderada per Xavier Pladevall Molina, ha sabut traslladar aquesta visió a més de 3.000 empreses a tot Espanya, posicionant-se com a referent en la transformació de la cultura preventiva.
Pladevall, amb més de tres dècades d’experiència prèvia en el sector, va detectar una necessitat latent: les companyies complien la llei, però els accidents es continuaven produint i la PRL no s’integrava realment als processos de negoci. Així va néixer Acció Preventiva, amb l’objectiu d’implicar tota l’organització —des de la direcció fins a la plantilla— en una nova forma d’abordar la seguretat i la salut laboral. «No entenem la prevenció com un tràmit legal, sinó com una eina estratègica», resumeix el seu CEO.
Aquesta visió es va materialitzar en una metodologia pròpia, Changing Your Prevention, que parteix de l’anàlisi específica de cada entorn laboral i busca intervenir tant en els riscos visibles com en els invisibles, amb solucions a mida.
Una metodologia que millora resultats i cultura
Davant els models tradicionals, Acció Preventiva ha desenvolupat una metodologia basada en el diagnòstic profund i la personalització. Cada projecte parteix de l’anàlisi de l’empresa, els seus processos i la seva cultura, per dissenyar un pla que funcioni en tots els seus nivells.
Més que complir la normativa, es mira d’alinear la seguretat amb els objectius de negoci, implicar la direcció i transformar la manera en què es percep el risc. «Les empreses que aposten per canviar la seva cultura preventiva aconsegueixen molt més que una reducció de la sinistralitat: aconsegueixen entorns de treball més humans, motivadors i productius», explica Pladevall.
Aquest enfocament ha demostrat la seva eficàcia en organitzacions de tot tipus i mida. Per al seu CEO, el valor afegit està a entendre la prevenció com un procés viu que evoluciona amb la realitat del negoci: «Volem demostrar que una altra manera de fer prevenció és possible, integrant-la al sistema de gestió de l’empresa i aportant innovació constant».
Els resultats ho avalen: moltes de les empreses que han confiat en Acció Preventiva no només han millorat els seus índexs de seguretat, sinó també la motivació dels seus equips, la reducció de l’absentisme i l’enfortiment del lideratge intern, entre d’altres. Perquè la prevenció, quan es treballa amb visió, es converteix en una eina transversal per construir empreses més segures, saludables i competitives.
Anticipar-se als nous riscos del treball
El panorama laboral no deixa de canviar, i amb ell els riscos que afronten les persones treballadores. La digitalització, el teletreball, l’envelliment de la població activa o els riscos psicosocials exigeixen nous enfocaments.
En aquest context, Acció Preventiva es proposa continuar liderant una evolució cultural que abordi aquests desafiaments amb una mirada humana i estratègica. «Moltes organitzacions encara entenen la prevenció com una obligació legal, quan en realitat hauria de ser una palanca per millorar la competitivitat i el benestar de les persones», assenyala Pladevall.
El Premi Actius Empresarials 2025 no només reconeix la trajectòria de la consultora, sinó que reforça la seva visió de futur. «Aquest guardó reflecteix el compromís del nostre equip i dels nostres clients, que han confiat en un model diferent de prevenció. Per a nosaltres no és un punt final, sinó un impuls per continuar marcant el camí», conclou el seu CEO.
Amb una mirada posada en els nous escenaris del treball, Acció Preventiva aspira a continuar acompanyant més organitzacions en la creació d’entorns laborals segurs, saludables i competitius, impulsant la col·laboració i l’intercanvi de bones pràctiques entre empreses.
