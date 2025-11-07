Elvira Vega, directora general de la Fundació MAPFRE: "Bastim ponts per a aquells que més ho necessiten"
L'entitat celebra el seu 50 aniversari i la seva directora general ho celebra amb alegria i inconformisme: "Aquests 50 anys no només són motiu d’orgull, sinó també d’inspiració per seguir endavant"
B.C
La Fundació MAPFRE està celebrant el seu 50è aniversari, anys durant els quals han treballat per millorar la qualitat de vida de milions de persones arreu del món, a través de l’educació, la salut i la inclusió social, així com la investigació, l’art i la lluita contra l’edatisme.
La Fundació MAPFRE ha invertit 1.140 milions d’euros per ajudar més de 179 milions de persones. ¿Quines sensacions li generen aquestes xifres?
Quan veiem aquestes xifres el nostre sentiment és de gratitud i responsabilitat. Darrere de cada número hi ha una història, una vida que ha canviat, una oportunitat que s’ha obert. Aquests 50 anys no només són motiu d’orgull, sinó també d’inspiració per seguir endavant i no conformar-nos mai.
¿Hi ha algun aspecte del qual se senti particularment orgullosa?
La nostra tasca és bastir ponts i obrir camins per als que més ho necessiten. Treballem perquè l’educació, la salut, la cultura i la prevenció i la seguretat viària estiguin a l’abast de tothom. Si he de destacar alguna cosa és de la nostra capacitat per adaptar-nos i respondre a les necessitats reals de les persones, amb humanitat i proximitat.
¿És possible trencar el cicle de la pobresa en un sistema que continua eixamplant les diferències?
L’educació és la clau. Quan una persona accedeix a una formació de qualitat, no només millora el seu present, sinó que pot canviar el seu futur i el de la seva família. Per això apostem per una educació integral, que empodera i dignifica. He vist com, gràcies ella, moltes persones han aconseguit trencar aquest cicle. És el que ens mou cada dia.
La Fundació MAPFRE posa el focus també en la investigació mèdica i l’art. ¿Quins aspectes destacaria d’aquests dos àmbits?
La investigació mèdica és fonamental per millorar la vida de les persones. Al llarg d’aquests 50 anys, hem destinat més de 170 milions d’euros al suport de la investigació. Quant a l’art, hem acostat la cultura a milions de persones, i això també és una forma d’inclusió i creixement.
¿Quins reptes de futur es marca la fundació?
El futur ens planteja grans desafiaments, però també moltes oportunitats per construir una societat més justa, solidària i sostenible. Volem consolidar-nos com una fundació de referència, continuar apostant per la innovació social i adaptar-nos als nous reptes.
Juan Fernández Palacios, director del Centre d'Investigació Ageingnomics: "Els sèniors són motor de desenvolupament i cohesió social"
- Un dels projectes més diferencials de la Fundació Mapfre és la lluita contra l’edatisme. ¿Quin paper hi ha jugat el Centre d’Investigació Ageingnomics des de la seva fundació el 2020?
Un dels nostres objectius ha sigut canviar la mirada social sobre l’envelliment. Hem treballat per visibilitzar el valor de la generació sènior, mostrant que no només són un grup creixent, sinó també un motor de desenvolupament econòmic i cohesió social. A través d’estudis i seminaris acadèmics, generem coneixement i debat per impulsar polítiques i pràctiques més inclusives, en l’àmbit laboral i social.
- ¿Amb quins prejudicis se sol trobar la generació platejada?
Són prejudicis molt arrelats, com que no s’adapten a la tecnologia, són menys productius o la seva etapa de contribució ja ha passat. A més, l’edatisme es manifesta en la discriminació laboral, la invisibilitat en els mitjans i la falta de polítiques públiques. No obstant, les dades demostren que els sèniors són cada vegada més actius, digitals i compromesos. El seu paper és clau en la transmissió de coneixement, en el suport familiar i en la dinamització econòmica.
- ¿Quins avenços del Centre d’Investigació Ageingnomics destacaria en els seus cinc anys de vida?
Hem consolidat una base de coneixement rigorosa i útil. Destacaria el Baròmetre del Consumidor Sénior, que ens permet conèixer els hàbits i necessitats dels més grans entre 55 anys i 75 anys; el Mapa de Talent Sénior que visibilitza la seva integració laboral; o el Rànquing de Territoris Sénior que mesura quines comunitats autònomes són més favorables per a ells.
- ¿Quins són els principals temes que haurà d’abordar el centre en els pròxims anys?
El futur ens planteja reptes apassionants: hem de continuar lluitant contra l’edatisme, fomentar l’ocupabilitat i l’emprenedoria sènior, entre d’altres. A més, és important impulsar la salut i el benestar emocional. Volem continuar sent un referent en la construcció d’una societat en què la longevitat sigui sinònim d’oportunitat i qualitat de vida.
