Un mort en un accident amb tres camions implicats a l'Aldea
La circulació en sentit nord trigarà hores a reobrir-se
ACN
L'AP-7 ha quedat reoberta en sentit sud aquest dimarts al matí i es manté el tall en sentit nord per un accident amb tres camions implicats a l’Aldea que ha provocat la mort d’un dels conductors. A més, un altre camioner ha resultat ferit greu i els efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) l’han traslladat a l’hospital Joan XXIII. Es fan desviaments per la sortida 322 a l'Aldea en sentit nord cap a l'N-340. El director de Trànsit, Ramon Lamiel, preveu que la circulació en sentit nord tardi “hores” a recuperar-se. Les causes de l'accident s'estan investigant. Un camioner ha creuat la mitjana, ha envaït el sentit contrari i ha xocat amb un altre camió que circulava en sentit nord.
Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 05.23 h. Arran del sinistre, s’han activat deu patrulles dels Mossos, onze dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues unitats del SEM. Un tercer vehicle pesant ha topat amb les restes de l’accident i ha bolcat fora de l’autopista.
Des de principi d'any, 125 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes interurbanes, segons el Servei Català del Trànsit. El 45% d’aquestes morts corresponen a col·lectius vulnerables i tres de cada deu són motoristes (39 motoristes, 13 vianants i 5 ciclistes). El mes de setembre es va tancar amb 15 víctimes mortals, gairebé el doble que en el mateix període de l’any passat.
Sergi Saladié, cap de l’àrea regional de Mossos de Trànsit, ha explicat que investiguen ara per què el camió que circulava en sentit sud ha envaït el sentit contrari i ha provocat l’accident. El tercer camioner ha resultat il·lès. Pel que fa al sentit nord, encara tallat, ha indicat que estan a l’espera de buidar la càrrega, retirar el camió i comprovar que la plataforma estigui preparada per poder circular. Fins que no es mogui el vehicle no es podrà comprovar en quines condicions està l’asfalt. El desviament cap a l’N-340 continua, on també es registren retencions.
Per la seva part, Lluís López, sotscap d’intervenció de Bombers de guàrdia, ha assenyalat que la víctima mortal ha quedat atrapada sota la càrrega, però per poder rescatar-lo primer han hagut d’apagar l’incendi que ha provocat el xoc entre els dos vehicles. No ha estat possible rescatar-lo amb vida. López ha apuntat que són vehicles que porten molt de pes, uns 30.000 quilos. Un dels camions accidentat portava paqueteria diversa i l’altre, producte per a supermercats en grans contenidors, com ara menjar per a animals o pastilles rentavaixelles. El conductor que ha mort ha quedat atrapat per aquests contenidors. L’altre sí que ha pogut ser excarcerat en estat greu, amb traumatisme cranioencefàlic greu i politraumatisme a cames i braços.
El director del Servei Català de Trànsit ha assenyalat que la recuperació de la normalitat a la via va per “llarg” i que, quan sàpiguen les hores exactes, es comprometen a informar-ne.
Lamiel s’ha mostrat molt preocupat per aquests sinistres amb conductors de camions morts. Segons dades de l'1 de gener fins al 31 d’octubre, nou persones que viatjaven en camió han mort a les carreteres catalanes, el triple que l’any passat en aquest període. “Tenim un increment molt notable i això ens preocupa moltíssim”, ha recalcat.
Trànsit estudia més mesures
Trànsit està analitzant la sinistralitat a la demarcació de Tarragona i posant el focus a l’Ebre. Lamiel ha assenyalat que a l'AP-7, de Calafat a Camarles en sentit sud, hi ha una recta de baixada “molt imponent”, en què els camions “pateixen”, ja que així ho han reportat. El director de Trànsit ha recordat que els camions tenen prohibit avançar a l’AP-7 a les Terres de l’Ebre, però que estudien si caldrien més mesures, com limitar-ne la velocitat.
“Hi ha un projecte del Ministeri sobre la taula de velocitat variable i ens sembla molt bé, però nosaltres també analitzarem tocar velocitats en aquesta zona per controlar la via en aquest tram concret de l’Ebre”, ha afirmat.
Aquest cap de setmana hi va haver un altre accident a l’AP-7, entre l'Ampolla i l'Ametlla de Mar, amb un camió cisterna que va bolcar dissabte. Diumenge es van registrar cues de 10 quilòmetres a l'Aldea després que s’hagués de tallar la via per retirar el camió.
