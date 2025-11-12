Julio Domingo Souto: "La Xarxa Ibèrica és una comunitat on cada fundació aporta i rep"
Aquesta proposta de Fundació MAPFRE busca crear una xarxa de fundacions independents per ajudar-les a gestionar de manera eficient i sostenible els seus recursos econòmics i patrimonials
Julio Domingo Souto, exdirector general de Fundació MAPFRE i actual assessor expert de Xarxa Ibèrica Fundació MAPFRE, ens explica en què consisteix la nova aposta de l’entitat que es va presentar el 31 d’octubre passat a Càceres, en un esdeveniment que també va comptar amb la presència d’Elvira Vega, actual directora general de Fundació MAPFRE.
¿Com va sorgir la idea de crear la Xarxa Ibèrica Fundació MAPFRE?
Va néixer d’una cosa molt senzilla però molt poderosa: la convicció que les fundacions espanyoles i portugueses, especialment aquelles que estan arrelades a les zones rurals o menys poblades dels dos països, fan una gran tasca que és desconeguda per a una bona part de la societat. I malgrat que es pugui pensar que són institucions de mida «petita» fan una impagable tasca per a la comunitat local.
A Fundació MAPFRE som conscients que les petites i mitjanes fundacions sovint se senten soles i amb recursos limitats que els impedeixen arribar a tot el seu potencial. Amb Xarxa Ibèrica Fundació MAPFRE volem allargar-los la mà, compartir la nostra experiència i ajudar-los a multiplicar el seu impacte. L’objectiu és clar: que puguin gestionar millor els seus recursos, ser més sostenibles i, sobretot, continuar millorant la vida de les persones que viuen als seus territoris.
¿A quin tipus de fundacions es dirigeixen?
Ens dirigim a aquelles fundacions que van néixer del compromís de persones o famílies amb la seva terra, moltes vegades amb pocs mitjans, però amb una enorme vocació social, cultural o mediambiental. Són entitats independents molt enganxades al territori, abocades en les necessitats dels col·lectius que més ajuda necessiten o bé en la preservació d’un llegat històric o artístic que, sense la seva tasca, s’hauria perdut. El que necessiten per continuar amb la seva tasca és una petita empenta, poden aconseguir grans coses. Volem ser aquest aliat que els ajudi a seguir endavant i a créixer.
"Podem aportar experiència, formació, serveis professionals i una xarxa de suport"
¿Quines són les necessitats que tenen les fundacions?
El que més ens transmeten és la necessitat de suport en la gestió, la professionalització i la recerca de noves formes de finançament. Moltes vegades es veuen desbordades per la burocràcia, la falta de liquiditat o la dificultat per accedir a formació i tecnologia. Des de Fundació MAPFRE, podem aportar experiència, formació, accés a serveis professionals i, sobretot, una xarxa de suport on compartir reptes i solucions.
¿Quins tipus de suport ofereix Fundació MAPFRE al projecte Xarxa Ibèrica?
Posarem a disposició de les fundacions la nostra experiència i recursos en formació, assessoria i coordinació. D’altra banda, comptarem amb empreses col·laboradores que aportaran els seus serveis. Cada fundació parteix d’una situació diferent i, per tant, les necessitats i les actuacions en el marc de la Xarxa Ibèrica seran també diferents. El que volem és ajudar-los a créixer, a recuperar l’activitat o a potenciar-la, a millorar la gestió dels seus recursos i estructures i a enriquir amb això els serveis que presten a les seves comunitats.
Tot això, sense perdre de vista que la Xarxa tindrà una seu física, un espai obert per al treball col·laboratiu i la trobada que podrà servir de plataforma de projecció i difusió de les activitats de les fundacions.
¿Quins avantatges tindrà per a les fundacions aquest tipus de suport?
Podran reduir costos, accedir a coneixements i recursos que d’una altra forma serien inaccessibles, i guanyar visibilitat per als seus projectes. Però, sobretot, podran compartir bones pràctiques i aprendre les unes de les altres. La Xarxa Ibèrica és una comunitat on cada fundació aporta i rep, i on el creixement és col·lectiu.
¿Com es finançarà el projecte?
El finançament principal prové dels recursos propis aportats per Fundació MAPFRE per a aquest assessorament i acompanyament, i també preveiem desenvolupar activitats a partir de col·laboracions i recursos obtinguts per la via de subvencions i fons públics, col·laboració d’empreses que ofereix serveis i, en alguns casos, les fundacions adherides contribueixen segons els serveis que utilitzin.
¿Quin valor aportarà la Xarxa Ibèrica a la societat?
La Xarxa Ibèrica és una aposta per la col·laboració, la innovació i el compromís social. Volem enfortir el teixit social, impulsar el desenvolupament local i donar visibilitat a la tasca de les fundacions. Al final, es tracta de millorar la vida de les persones, especialment en aquells llocs on més es necessita, i de demostrar que, quan sumem esforços, l’impacte és molt més gran.
¿Quin impacte s’estima que tingui la Xarxa Ibèrica en entorns rurals?
L’impacte al món rural pot ser enorme. Al recolzar les fundacions locals, ajudem a combatre la despoblació, a crear oportunitats i a mantenir vives les tradicions i el patrimoni. A més, a l’integrar les persones grans com a agents actius, fomentem la cohesió social i la permanència en el territori. Volem que el món rural no només sobrevisqui, sinó que tingui futur i sigui un lloc atractiu per viure i desenvolupar-se.
