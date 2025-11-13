COMPOSTOS QUÍMICS
Compte amb els detergents de rentaplats: els pediatres alerten de la seva relació amb la salut intestinal i l’augment d’al·lèrgies en nens
Una investigació realitzada a Suècia i publicada a ‘Dematrics’, va mostrar que els nens de llars on es renta la vaixella a mà presenten una menor prevalença de malalties al·lèrgiques
Els metges aconsellen esbandir la vaixella amb abundant aigua després del cicle de rentat per evitar l’exposició a certs tòxics
Nieves Salinas
La Societat Espanyola d’Immunologia Clínica, Al·lergologia i Asma Pediàtrica (SEICAP) ha advertit aquest dijous sobre la possible influència dels alcohols etoxilats, compostos presents en detergents i abrillantadors per a rentaplats, sobre la salut intestinal infantil i l’augment de les al·lèrgies. Els pediatres al·lergòlegs, que es declaren «cada vegada més compromesos amb l’estudi del paper de la microbiota i la integritat de la barrera intestinal», alerten sobre la importància de reduir l’exposició a residus químics invisibles que poden quedar-se a la vaixella després del rentat automàtic.
Els alcohols etoxilats són substàncies químiques que es fan servir per millorar la capacitat de neteja i esbandida als rentaplats. A les etiquetes dels productes poden aparèixer sota diferents denominacions, com alcohol ethoxylate, fatty alcohol ethoxylate, laureth, lauryl ethoxylate o ether alcohol. Tot i que aquests compostos «són eficaços en la seva funció, poden aparèixer com a residus invisibles en plats, vasos i estris, especialment si no es realitza una esbandida addicional després del rentat», indiquen els experts.
Abrillantadors
El dany a la barrera intestinal, una estructura clau en el desenvolupament immunològico durant la infància, s’ha relacionat amb un increment en el risc de desenvolupar al·lèrgies alimentàries, assenyala la societat mèdica. En aquesta línia, un estudi experimental, publicat el 2023 a Journal of Allergy and Clinical Immunology, va demostrar que certs ingredients presents en detergents i abrillantadors per a rentaplats poden danyar la barrera epitelial intestinal en models cel·lulars i organoides humans.
Els investigadors van observar que l’exposició a aquests productes alterava la integritat de les unions estretes de l’epiteli –un grup de cèl·lules que formen làmines i creen una membrana– incrementant la seva permeabilitat i facilitant l’entrada d’al·lergògens i altres substàncies proinflamatòries.
Barrera intestinal
«Durant els primers anys de vida, la barrera intestinal encara està en desenvolupament. Exposar-la a compostos irritants pot augmentar la seva permeabilitat, facilitant el pas d’al·lergògens i altres substàncies que activen de forma anòmala el sistema immune», explica la doctora Natalia Molini Menchón, vocal de la SEICAP.
Aquesta troballa, afegeix la societat, es complementa amb una investigació realitzada a Suècia i publicada a ‘Dematrics’ que va mostrar que els nens de llars on es renta la vaixella a mà presenten una menor prevalença de malalties al·lèrgiques. El resultat suggereix que el mètode de rentat podria estar reflectint diferències en l’estil de vida o el nivell socioeconòmic, tot i que aquestes variables no van ser avaluades, es precisa. Tot i així, l’estudi ofereix indicis que l’exposició a certs residus químics podria influir negativament en la maduració del sistema immunològic.
Etiquetat clar
«En llars, es recomana esbandir la vaixella amb abundant aigua després del cicle de rentat, especialment si s’utilitzen abrillantadors, i evitar l’ús de productes amb ingredients irritants o poc estudiats», aconsella la doctora Molini.
Des de SEICAP «es fa una crida a les autoritats perquè exigeixin un etiquetatge més clar als productes que continguin alcohols etoxilats, mitjançant l’ús d’un distintiu visible o ressaltat en negreta, que faciliti la seva identificació sense necessitat de revisar tota la composició química». Aquesta mesura permetria a les famílies prendre decisions més informades i protegir millor la salut dels nens, indiquen els pediatres al·lèròlegs.
Al·lèrgies en la infància
Amb l’augment de malalties immunològiques i al·lèrgiques en la infància, els experts insisteixen a mirar més enllà de factors genètics o alimentaris, i considerar també aquells elements ambientals que incideixen en el desenvolupament del sistema immune i en la diversitat de la microbiota intestinal.
SEICAP recomana adoptar mesures preventives per reduir l’exposició a aquest tipus de compostos, especialment en l’entorn domèstic i durant la infància, i aconsella mesures com prioritzar detergents amb certificació ecològica o triar fórmules amb pocs ingredients, d’origen vegetal, sense perfums ni colorants sintètics.
