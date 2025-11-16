Glaçades matinals
L’Aemet alerta de l’arribada d’aire «molt fred» que desplomarà les temperatures a Espanya
Provocarà un descens notable de les temperatures a tot Espanya
Ángel Guerrero
L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ha alertat aquest diumenge d’un canvi brusc del temps els pròxims dies per l’entrada a la Península d’una «massa d’aire molt fred procedent de latituds altes», i que deixarà un ambient de ple hivern.
Segons ha informat l’organisme a través de les xarxes socials, les temperatures baixaran de manera progressiva, amb glaçades a partir de dimarts que «s’estendran i intensificaran» amb el pas de la setmana.
L’Aemet ha avançat, a més, que els pròxims dies deixaran temperatures baixes per a l’època, més pròpies de l’hivern que del final de la tardor. Aquest episodi fred arribarà després de diversos dies d’inestabilitat associats al pas de la borrasca Claudia, que ha deixat pluges abundants a nombroses regions.
Caiguda generalitzada i glaçades de matinada
Després de diverses setmanes de temperatures anòmalament altes per a aquesta època de l’any, el temps finalment farà un gir brusc i deixarà un ambient de ple hivern. Tot i que la borrasca Claudia ja havia introduït inestabilitat amb pluges intenses i ratxes de vent a l’oest peninsular, el veritable canvi arribarà a partir de dimarts, quan una massa d’aire fred provocarà una caiguda generalitzada dels termòmetres, amb valors fins i tot per sota de la mitjana.
L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) preveu un descens tèrmic acusat, especialment a les zones exposades al vent del nord, on es registraran glaçades de matinada en àmplies àrees de l’interior i màximes que vorejaran els 10 graus. A la costa i als arxipèlags, l’ambient serà una mica més temperat, tot i que igualment més fred del que és habitual.
Pluja i neu?
A més, les precipitacions seran escasses exceptuant el Cantàbric i les Balears. En el cas de Catalunya, durant aquest cap de setmana i fins dilluns, el cel estarà ennuvolat a pràcticament tot el territori, però dimarts, amb l’entrada de massa d’aire, el cel es quedarà clar. La nuvolositat s’ubicarà sobretot al vessant nord (Vall d’Aran i zones exposades) amb nevades intermitents en cotes relativament baixes per a l’època, sobretot entre dimarts i dijous.
I, per a la zona costanera catalana s’espera més sol que pluja, amb una tramuntana a l’Empordà i mestral a les Terres de l’Ebre, amb ratxes que poden ser molestes i fer baixar encara més la sensació tèrmica. A més, les temperatures seran contingudes, amb nits fredes i dies una mica més suportables en les hores centrals.
Tot i així, per als que esperin neu al pont de la Purísima, el servei meteorològic no pot donar una predicció, perquè la incertesa en el pronòstic és molt elevada. El que sí que poden avançar és que, al principi, la setmana del 24 de novembre, les temperatures remuntaran una mica i marcaran valors normals o lleugerament per sobre a bona part d’Espanya, però continuarà l’ambient hivernal amb pluges encara escasses en gran part.
- Mor en un accident a la C-55 Miquel Caelles Campà, exregidor de Súria i professor a la Joviat
- Toni Martínez, granger de Callús, parla del confinament de les gallines: «Si els canvies la rutina i les tanques, s’estressen i no ponen tant»
- Mor Margaret Rubí Casals, de la popular botiga Rubí Casals de Manresa, als 64 anys
- Andrea Sacrest i Laia Marimon, les dissenyadores que han reconvertit una fusteria de la Cerdanya en un taller de furgonetes camper
- Josep Maria Macià Roldan: «Hi ha una necessitat bestial de feines d’enginyeria que sembla que no vol fer ningú»
- Cada vegada hi ha més professionals i experts que recomanen preparar un 'testament digital
- L'exemplaritat de Tous: segona generació
- Súria plora la pèrdua de l'ànima dels bastoners, exregidor i mestre de la Joviat Miquel Caelles: 'Ballant i fent feina tota la vida