Igualtat pacta com acreditar la condició de víctima de violència sexual
Les dones amb sentència absolutòria o que no hagin pogut provar l’abús també seran reconegudes i podran accedir als drets, recursos i serveis.
Patricia Martín
El Govern i les autonomies van arribar ahir a un acord, en la Conferència Sectorial d’Igualtat, destinat a complir un dels mandats de la llei del només sí és sí que encara estava pendent: el procediment bàsic i els requisits comuns i necessaris per adquirir la condició de víctima de violència sexual i poder accedir així als drets, recursos i serveis reconeguts en la normativa estatal.
La conferència sectorial va acordar que podran sol·licitar l’acreditació administrativa com a víctima totes les dones, nenes, nens i adolescents, o els seus representants legals, que hagin patit algun tipus de violència sexual, tant si han presentat una denúncia com si no ho han fet. A més, també podran sol·licitar la condició les denunciants que comptin amb una sentència absolutòria o no hagin pogut provar l’existència de violència, se’ls hagi denegat l’ordre de protecció o l’adopció de mesures cautelars –o hagin quedat inactives– o el seu procediment hagi sigut arxivat o sobresegut.
Així mateix, podran sol·licitar l’acreditació les que hagin interposat una denúncia però el seu procediment penal estigui en tràmit o les que comptin amb una sentència condemnatòria ferma amb pena ja extingida per qualsevol causa, sempre que no hagi transcorregut un termini de cinc anys a comptar des de l’endemà de la notificació. També les que hagin retirat la denúncia.
Segons va explicar el ministeri, l’acreditació com a títol administratiu tindrà eficàcia a tot el territori i una vigència de cinc anys des de l’endemà de l’emissió o des que la víctima compleixi la majoria d’edat, si l’acreditació es va emetre sent aquesta menor. Transcorregut el termini de cinc anys, es podrà sol·licitar novament.
Les ajudes
Per arribar a aquest acord, Igualtat va posar en marxa un grup de treball amb les autonomies, Ceuta i Melilla, que s’ha reunit en vuit ocasions. A més, el 2023 es va crear una partida pressupostària destinada a fer front a les ajudes econòmiques que implica la condició de víctima de violència sexual, que ja està a disposició de les comunitats per a la seva gestió. De fet, les ajudes es poden sol·licitar a les autonomies des del juliol del 2024.
D’altra banda, el ministeri recorda que certifiquen la situació de violència sexual les ordres de protecció, o qualsevol altra resolució judicial que declari l’existència de violència sexual o acordi una mesura cautelar a favor de la víctima; així com un informe del Ministeri Fiscal que indiqui l’existència d’indicis de violència sexual.
