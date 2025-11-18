Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

En la separació de residus, ho estem fent bé i encara ho podem fer millor

La recollida selectiva en l’àmbit Consorci del Bages ha augmentat 13 punts en 10 anys i està per sobre de la mitjana catalana

La inversió en models d’alt rendiment de recollida ha afavorit aquesta millora

Els contenidors de Manresa

Els municipis consorciats (Bages i part del Moianès) van tancar l’any 2024 amb un 51% de mitjana de recollida selectiva. Això vol dir que el 51% dels residus de casa nostra se separen correctament a les llars, es dipositen als contenidors o porta a porta d’orgànica, envasos, vidre i paper o a deixalleries, i es poden reaprofitar.

Fa 10 anys, aquesta xifra de selectiva era el 38%. Això vol dir que un 62% del total de residus es posaven al contenidor de rebuig, anaven a l’abocador i allà s’enterraven i acabaven la seva vida útil. Ara, n’hi arriba el 49%, 13 punts menys.

La tendència, veient aquestes dades, és positiva però encara ens falta continuar avançant i separant correctament a les llars per arribar al 60% de recollida selectiva que marca la normativa europea per a l’any 2030.

La implantació de sistemes de recollida d’alt rendiment (contenidors tancats o porta a porta) ha estat la clau per impulsar un canvi d’hàbits en la ciutadania i promoure la correcta separació dels residus a casa.

Dades de recollida selectiva de residus

A la gràfica anterior podeu veure la diferència entre els pobles que encara mantenen els tradicionals contenidors d’aportació voluntària (que fan només un 34% de selectiva de mitjana i envien el 66% dels residus cap a l’abocador) i els municipis que han implantat sistemes d’alt rendiment, on la selectiva arriba al 70%.

Cada cop més, Ajuntaments consorciats fan el pas cap a sistemes d’alt rendiment. S’estima que l’any 2025, el 95% de la ciutadania de l’àmbit consorciat tindrà recollida porta a porta o contenidors tancats.

