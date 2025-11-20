Els sectors audiovisual i videojocs de les Canàries donen la millor versió a Madrid
Proexca tanca amb èxit un esdeveniment de networking amb 300 persones top de la indústria audiovisual i els seus subsectors i de la indústria del videojoc.
La cèntrica plaça madrilenya de Callao ha atret avui l'atenció de la indústria audiovisual i de videojocs de la capital espanyola per conèixer el potencial canari de la indústria de l'animació, els videojocs, el cinema de ficció o el cinema publicitari.
Organitzat per Proexca, amb la col·laboració del Clúster Audiovisual de Canàries, les associacions regionals de videojocs ACADEVI i ARCADEV, i amb el suport de la Direcció General d'Innovació Cultural i Indústries Creatives del Govern de Canàries, més de 300 empreses, grans noms de la indústria i mitjans han participat avui en un original esdeveniment en què el talent canari i els avantatges els principals protagonistes.
L'esdeveniment no només va suposar una ocasió immillorable per ampliar la xarxa de contactes dels professionals, tant canaris com nacionals, sinó també l'entorn perfecte per descobrir noves oportunitats de negoci i col·laboració. Les xifres macroeconòmiques del 2024 que presenta Canàries són històriques. L'arxipèlag va registrar ingressos superiors a 218 milions d'euros per rodatges de pel·lícules i sèries, cosa que representa un creixement del 50% en la inversió econòmica respecte de l'any anterior. 154 rodatges de pel·lícules i sèries, un 17,6% més que el 2023. Mentre que la generació d'ocupació es va incrementar un 40%, superant els 14.000 llocs de treball directes distribuïts al llarg de l'arxipèlag. Canàries és a més la tercera comunitat autònoma per volum d'ocupació al subsector animació, representant el 7,94% de l'ocupació espanyola, i en producció i estudis destaquen les 26 produccions del 2024 i la vintena d'estudis d'animació actius entre Gran Canària i Tenerife.
Si bé la producció cinematogràfica continua sent la força dominant, la inversió institucional es dirigeix cada cop més cap a subsectors digitals d'alt valor afegit. Això inclou la inversió de 5,8 milions d'euros a un Estudi Virtual d'avantguarda a Gran Canària, i el posicionament qualitatiu del sector de Videojocs, que ha escalat al quart lloc en valoració a nivell naciona
El viceconseller de Presidència i president de Proexca, Alfonso Cabello, va inaugurar aquesta jornada. "Estar avui aquí és increïble, veure tot allò que la indústria a les Canàries ha aportat, l'expectació que ha generat amb un centenar d'empreses de la península, mitjans de comunicació. És un veritable honor participar d'aquest ambient de creació i talent, en què flueixen les idees. Estic segur que d'aquí en sortiran coses importants, és un dia molt especial", ha assenyalat.
Des de les 19.30 hores unes 30.000 persones van passar per la zona i van poder gaudir amb sorpresa i emoció de la projecció d'imatges de moltes de les principals obres audiovisuals realitzades a Canàries, tant de producció cinematogràfica, com d'animació, videojocs, VFX i postproducció. Les dues grans pantalles exteriors dels Cinemes Callao, cap a la plaça de Callao i cap a la Gran Via madrilenya, van mostrar durant una hora imatges de molts dels treballs desenvolupats a l'arxipèlag, projectes que demostren el talent, la capacitat de producció, els paisatges i, en definitiva, totes les possibilitats que ofereixen les illes per als professionals de la indústria.
Posteriorment, la trobada celebrada a la terrassa dels Cinemes Callao va pivotar al voltant d'un col·loqui en què van participar diverses personalitats de projecció nacional i internacional amb vinculació amb les Canàries, com l'actriu Toni Acosta, el director Juan Carlos Fresnadillo, el productor i guionista Kike Maillo i el cofundador de Morgana Studio, Jaime Can. En aquest espai conduït per l'humorista Darío López, també hi va tenir veu el director general de l'Associació Nacional de Videojocs (AEVI), José María Moreno.
Durant el diàleg van compartir les seves experiències, les seves perspectives sobre la indústria a les Canàries, alhora que van valorar el talent i la riquesa de la indústria canària. Així, a la trobada es van abordar temes com la consolidació de l'ecosistema que s'ha desenvolupat els últims anys a les Canàries, el talent creatiu creixent, o els avantatjosos incentius fiscals, un dels sistemes més competitius d'Europa.
A més d'aquesta dinàmica conversa sobre els avantatges i els atractius de les Canàries per desenvolupar projectes audiovisuals, l'esdeveniment va incloure un networking sobre el sector audiovisual a l'arxipèlag, espai ideal per visibilitzar el potencial de les empreses de les illes i donar a les empreses, la possibilitat de contactar directament amb futurs socis, partners o proveïdors que puguin impulsar projectes conjunts.
L'esdeveniment va servir també per reforçar la imatge de la nova estratègia de comunicació del Govern de Canàries, “Canàries, la nostra millor versió”, una marca paraigua sota la qual tots els agents relacionats amb la internacionalització de l'arxipèlag caminen units per oferir la millor versió de les illes als sectors estratègics determinats pel Govern de Canàries.
Es tracta d'una nova identitat visual que representa l'esperit de transformació que ha emprès Canàries en els darrers anys, però que va molt més enllà: Canàries, la nostra millor versió simbolitza un mateix missatge conceptual que reforça el posicionament de l'arxipèlag tant a nivell nacional com internacional.
A través d'aquesta nova estratègia, les Canàries projecta al món una imatge unificada, coherent i reconeixible d'una economia que en els darrers anys ha apostat per enfortir els sectors tradicionals de l'arxipèlag i alhora obrir nous camins cap al desenvolupament de nous sectors emergents i la innovació.
És en aquest context on té cabuda un esdeveniment com el celebrat avui a Madrid, on el talent canari ha intentat atraure empreses i professionals amb l'ambició de créixer en un entorn tan competitiu i avantatjós com el que ofereix l'arxipèlag, i en què les empreses canàries del sector han pogut impulsar la visibilitat i mostrar la competitivitat per continuar el procés d'expansió.
Callao ha suposat així l'aparador ideal per a les illes on qualsevol projecte pot créixer i les persones poden assolir el seu màxim potencial.
