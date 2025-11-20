És oficial: ja hi ha més mascotes que nadons a Catalunya, aquests són els motius
Els indicadors de fecunditat es troben en mínims històrics
Patricia López Avilés
La natalitat a Catalunya segueix en descens i marca la pitjor dada en més de 70 anys. Segons l'Idescat, el 2024 van néixer un total de 53.793 nadons, una xifra que suposa un descens del 0,8% respecte de l'any anterior.
El mateix any, el cens autonòmic d'animals de companyia registrava més de 100.000 noves altes, per la qual cosa ja s'inscriuen gairebé el doble de mascotes que nadons.
Aquest nombre de naixements situa Catalunya en xifres que no es veien des del 1952, moment en què Espanya es trobava encara sumida en l'escassetat, la fam i la pobresa de la postguerra civil, que va acabar el 1939, i influenciada pels estralls causats a tot Europa per la Segona Guerra Mundial, que va finalitzar el 1945.
Un canvi de tendència
L'elevat augment de la població i la disminució dels naixements situen els indicadors de fecunditat en mínims històrics.
I és que, els darrers anys, Catalunya està experimentant un canvi de tendència: mentre els naixements han caigut un 32% durant les últimes dues dècades, l'adopció d'animals s'ha disparat un 62%.
De fet, com indiquen dades recollides per l'agència Europa Press, el 2024 la comunitat autònoma tenia més d'1,6 milions d'animals registrats, 1,3 milions dels quals eren gossos i al voltant de 340.000 gats.
Aquestes són les causes
Al llarg d'aquell any, per a cada nadó que va néixer es van registrar dues mascotes noves.
Aquest canvi s'explica per diferents causes: en primer lloc, la pandèmia de Covid del 2020 ha fet que moltes parelles hagin endarrerit la seva decisió de ser pares, a causa de la incertesa econòmica i social.
Durant aquesta època, la convivència perllongada a casa va impulsar l'adopció de gossos i gats per fer front a la soledat i a l'estrès que va generar la Covid-19.
A més, actualment Espanya està sumida en una crisi de l'habitatge que impossibilita l'emancipació dels joves, cosa que també provoca que augmenti l'edat de gestació del primer fill, que actualment supera els 32 anys.
Piràmide poblacional invertida
La precarietat laboral i la inflació encareixen la criança dels fills, mentre que tenir cura d'una mascota suposa una alternativa més assequible econòmicament.
En el pla social i de pensament també hi ha canvis: les parelles joves es replantegen què significa avui dia formar una família i donen prioritat a altres aspectes de la vida.
Tot i això, aquest gir de tendència està provocant que la piràmide de població d'Espanya i Catalunya s'inverteixi, cosa que suposa més persones grans que han de cobrar una pensió i menys joves per sostenir l'estat del benestar.
El paper de les institucions
Davant aquest escenari, cal que les institucions actuïn per tornar a equilibrar la piràmide poblacional.
Els governs han d'assegurar la conciliació familiar i la flexibilitat laboral per fer-se càrrec dels fills. Com indica Unicef, la societat espanyola és de les més insatisfetes d'Europa amb les mesures i els sistemes de conciliació.
Serveis públics de qualitat
Les deduccions fiscals, els ajuts a l'habitatge o la reducció d'impostos poden incrementar la natalitat, ja que suposaria una despesa menor per a les famílies.
Finalment, és important promoure uns serveis públics de cura infantil assequibles per a tothom.
Les escoles bressol subvencionades, menjadors escolars oberts tot l'any i altres serveis de suport són fonamentals per reduir la càrrega sobre les famílies i facilitar la decisió de tenir fills.
