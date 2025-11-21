Balanç del 2025
Les morts en accidents de trànsit a Catalunya augmenten un 5% i els ferits greus, un 11%
Des de començament d’any han mort 121 persones i 725 han resultat ferides de gravetat
Germán González
Cada mes, entre 10 i 12 catalans moren en accidents de circulació i la víctima pot ser qualsevol: conductor, copilot, passatger o vianant. Fins al 31 d’octubre, 121 persones havien mort a la xarxa viària interurbana catalana en 113 accidents mortals, 9 dels quals només a l’octubre, mentre que en el mateix període del 2024 van ser 115 en 107 sinistres. D’aquesta manera, el nombre de víctimes mortals ha augmentat un 5,2%. No obstant, comparat amb el 2019 –any de referència del Pla de Seguretat Viària del Servei Català de Trànsit– els morts en carreteres catalanes han descendit un 22%.
Malgrat el lleuger augment de la mortalitat, la dada que més preocupa és la dels ferits greus. En els primers deu mesos del 2025, el nombre de persones ferides de gravetat en sinistres de circulació a Catalunya ha crescut un 11%: 725 davant les 655 de l’any passat. Moltes queden amb seqüeles permanents. La comissària Mónica Luis, cap de la Comissaria General de Mobilitat dels Mossos d’Esquadra, crida especialment l’atenció sobre els xocs frontals en carreteres secundàries sense carrils desdoblats: «Si circules en condicions normals i segueixes el teu carril, no hi ha raó per envair el sentit contrari», adverteix.
La comissària remarca la importància de conscienciar el conductor sobre els riscos que implica portar un vehicle, tant per a ell mateix com els passatgers i per a la resta d’usuaris de la via. «En el 90% dels sinistres a la carretera intervé el factor humà, com una distracció, circular a una velocitat excessiva o el consum d’alcohol i drogues», assenyala. «Tot el que fa una persona al volant interfereix com es comporta el vehicle», adverteix.
Un dels elements que més ha incrementat el risc és l’ús del telèfon mòbil. La comissària explica que les distraccions es produeixen tant a altes velocitats com en embussos o quan se circula lentament, moments en què és habitual consultar el dispositiu, amb el consegüent risc de col·lisió. Sobre la resta de causes de sinistres, ha indicat que «a Catalunya, a diferència d’altres comunitats, rarament trobem gent sense cinturó de seguretat; en canvi, en excés de velocitat o després de consumir alcohol i drogues encara tenim marge de millora».
Perfil de les víctimes
De les 121 víctimes mortals en carreteres des de començament d’any, el 44% pertanyien als anomenats «col·lectius vulnerables»: motoristes, vianants i ciclistes. Han mort 37 motoristes, cosa que suposa set menys que en el mateix període del 2024, mentre que s’han registrat 12 vianants morts, tres més que l’any passat.
Davant la sinistralitat d’aquests col·lectius, Trànsit demana a motoristes, vianants i ciclistes que tinguin una percepció més gran del risc a la carretera i a la resta d’usuaris «respecte i prudència». De la resta de vehicles, 51 morts viatjaven en turisme, 9 amb camió i 7 en furgoneta.
Quant al gènere, del total de morts, 95 eren homes (78%) i 26 dones (22%), i en els ferits greus la proporció és similar: 75% homes i 25% dones. La comissària ha destacat que augmenten les víctimes mortals entre els joves, ja que 47 dels 121 morts tenien menys de 35 anys, mentre que en el mateix període del 2024 en van ser 32. Dins de les franges d’edat, el nombre més gran de víctimes mortals correspon a la de 25 a 34 anys (25).
Tipus de sinistre i vies més conflictives
Dels 113 accidents mortals, 37 van ser sortides de via, 30 xocs frontals, 18 col·lisions laterals, 10 encastaments per darrere i 12 atropellaments. Els Mossos assenyalen que la via amb més accidents és l’AP-7 (13), ja que registra el volum de circulació més gran, seguida de la C-58 (9), l’N-II (8) i l’ A-2 (7).
Una de les tasques més dures, reconeix el Luis, és informar els familiars de la mort dels seus éssers estimats en un accident de trànsit. Per a això compten amb assessorament de psicòlegs i segueixen un protocol amb el Servei d’Emergències Mèdiques, a més d’asseure’s amb els afectats per explicar-los com va passar el sinistre. «Entendre sol ajudar-los a acceptar el que ha passat», remarca la comissària, que recorda que també col·laboren amb el Servei d’Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit (SIAVT), que atén tant familiars de víctimes mortals com lesionats, així com amb el servei Invictes, que pretén la inclusió de les víctimes de tràfic amb ferides greus en el seu entorn social.
Malgrat tot, la comissària remarca la tasca pedagògica que fan quan una patrulla para un infractor i li explica els riscos de la seva conducta al volant: «Mai sabrem quantes víctimes hem evitat».
