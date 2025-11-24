Exposició sexual de menors
Un de cada tres joves considera que OnlyFans és una manera legítima de generar ingressos
Un informe de Save the Children certifica que l’exposició sexual digital de nens i adolescents és una forma d’explotació en què no hi ha ni voluntat ni empoderament
Olga Pereda
Fa anys que la indústria del porno mira cap a les noies, a qui intenta seduir amb plataformes com Onlyfans. Aquesta xarxa social, una de les més influents entre la joventut, promociona les dones com a emprenedores a l’atorgar-los el presumpte control total sobre quin contingut sexual publicitar, com fer-ho, quan i on. Però Onlyfans no és empoderament, sinó una via d’explotació sexual que ven a les noies la fantasia d’obtenir enormes beneficis econòmics.
Onlyfans és un dels mites que s’ensorren a ‘Andrea, la guia ‘online’’, que els ministeris d’Igualtat i Drets Socials van presentar al maig per animar les famílies i els professionals a fomentar l’educació afectivosexual dels joves. Save the Children se suma avui a les campanyes informatives específiques amb la publicació de ‘La trampa de l’autoexposició: noves dinàmiques d’explotació sexual en l’entorn digital’, un informe sobre les conductes d’autoexposició sexual digital per part de la infància i l’adolescència, facilitades per plataformes. Es tracta d’una manifestació, una altra més, d’explotació sexual.
Prop del 30% dels joves enquestats entre 18 i 21 anys estan convençuts que les persones que venen aquest contingut guanyen molts diners i gairebé un de cada tres (32,3%) opinen que és una manera legítima de generar ingressos. Res a veure amb la realitat. Aquest tipus de pàgines estan legalment restringides a persones majors d’edat, però els menors eludeixen amb facilitat els sistemes de verificació. Un 21% dels participants en l’estudi coneix algú del seu entorn que utilitza o considera utilitzar aquestes plataformes per generar ingressos.
Pressions, desigualtats i poder
Víctimes de la desinformació, els xavals tenen la sensació que són les mateixes nenes, nens o adolescents els que inicien o duen a terme activitats sexuals en espais digitals a canvi d’un benefici econòmic, material o emocional. Aquesta percepció de presumpta iniciativa pròpia invisibilitza «les pressions, desigualtats i dinàmiques de poder que condicionen realment aquestes conductes», conclou la investigació de l’organització en defensa de la infància, que conclou que el consentiment no és vàlid.
«Ens trobem davant un fenomen que no es compon de casos aïllats sinó que s’està estenent i, pitjor encara, normalitzant»
Segons l’enquesta realitzada per Save the Children a més de 1.000 joves d’Espanya, el 2,5% va afirmar haver rebut algun tipus de compensació, regal o favor a canvi de material eròtic o sexual en què apareixien quan eren menors d’edat. Això implica que un de cada 40 joves ha viscut una experiència directa d’explotació sexual digital abans dels 18. A més, un preocupant 14,4% va respondre haver conegut algú que ho havia fet, cosa que significa que un de cada set joves coneix una víctima d’aquesta forma d’explotació sexual.
«Ens trobem davant un fenomen que no es compon de casos aïllats, sinó que s’està estenent i, pitjor encara normalitzant», explica Ona Lorda, responsable de polítiques d’infància de Save the Children a Catalunya. El fenomen de l’autoexposició o sobreexposició sexual digital de la infància i l’adolescència és una forma d’explotació sexual, fins i tot quan es pot percebre com una pràctica iniciada pels mateixos nens, nenes i adolescents i quan es presenta sota discursos de suposada voluntarietat o empoderament.
No és voluntari
«La participació de nens, nenes i adolescents en aquestes conductes pot semblar voluntària, però no ho és. Hi ha una asimetria en les relacions de poder: qui controla la recompensa exerceix el control sobre la situació. Això, al seu torn, invalida la possibilitat d’un consentiment lliure i informat», reconeixen els tècnics de l’organització no governamental. A més, afegeixen que, des d’un punt de vista legal, el consentiment d’una persona menor d’edat no és vàlid quan hi ha qualsevol tipus de compensació per contingut o activitats sexuals. «En el cas de la infància i l’adolescència, aquestes pràctiques s’han de considerar sempre explotació sexual», conclouen.
L’estudi evidencia que plataformes com OnlyFans o les webs de ‘sugar dating’ –relació entre una persona gran i amb recursos econòmics (‘sugar daddy’ o ‘sugar mommy’) i una altra jove a qui paguen o donen regals (‘sugar baby’)– estan contribuint a redefinir l’explotació sexual en l’entorn digital. Tot i que es presenten com a espais d’autonomia o emprenedoria, aquestes plataformes reprodueixen lògiques de la pornografia i la prostitució. És a dir, explotació sexual.
Publicitat
Aquestes plataformes utilitzen estratègies de màrqueting sofisticades que promouen l’autoexposició com una oportunitat atractiva per arribar a estatus o ingressos, i arriben a la població menor d’edat. De fet, més del 45% dels nois i gairebé la meitat de les noies enquestades es van trobar, sent menors d’edat, publicitat a les xarxes socials que presentava el ‘sugar dating’ com una cosa positiva o atractiva. Com a resultat, més del 71% dels joves enquestats no identificaven la venda de contingut sexual a internet com una forma d’explotació. En el cas dels nois, aquesta xifra supera el 75%, cosa que revela una preocupant falta de consciència sobre la violència i la desigualtat de gènere subjacents a aquestes pràctiques.
«Les plataformes i xarxes socials tenen un paper determinant en la difusió i normalització d’aquestes pràctiques. És imprescindible exigir-los responsabilitat perquè garanteixin un entorn digital segur per a la infància i l’adolescència», adverteix Lorda.
Blanquejar els rols
Les estratègies que utilitzen diferencien clarament el missatge segons el gènere. A les noies se’ls ven una narrativa d’«empoderament» i ascens social utilitzant el cos, buscant la seva participació com a «creadores de contingut sexual». Espanya és el cinquè país amb més creadores de contingut a OnlyFans (segons un estudi de la Federació de Dones Joves). En canvi, als nois se’ls interpel·la com a consumidors i també com a «agents» i «mentors», blanquejant rols que a la pràctica es podrien definir com a proxenetisme digital.
El fenomen està marcat per una profunda desigualtat de gènere: les dones joves entre 18 i 24 anys són la immensa majoria de les creadores de contingut a OnlyFans (el 97% dels perfils), i l’audiència és principalment masculina, homes d’entre 25 i 44 anys. Aquest patró consolida una masculinitat basada en el consum i la cosificació del cos femení.
