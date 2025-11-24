El Premi Catalunya esdevé un cant a la convivència
Montserrat Fontané i Javier Cercas reben el guardó
Illa relaciona les carreres dels dos premiats amb el desaparegut Ernst Lluch, assassinat per ETA fa 25 anys
Regió7
El lliurament dels Premis Català i Catalana de l’Any que concedeix anualment Prensa Ibérica i el Períodico de Catalunya s'ha convertir aquest dilluns en un cant “a la convivència” al paranimf de l'Escola Industrial de Barcelona. Tant els guardonats Montserrat Fontané, mare dels germans Roca, com l'escriptor Javier Cercas, s'han referit a un concepte que posteriorent el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha utilitzat com a late motiv del seu discurs.
Segons el cap de l’executiu català, la convivència va ser el concepte fonamental de la trajectòria d’Ernest Lluch, el primer honorat amb aquest premi, assassinat fa 25 anys per la banda terrorita ETA. Illa ha lloat l’exercici de la convivència que es fa a través de llibres com els de Cercas i la cuina de Montserrat Fontané, mare i inspiració dels conegutts cuiners Roca. Igualment, el president s'ha referit a la necessitat de reivindicar la convivència per acollir la població migrant, per optar a un habitatge en condicions i garantir la seguretat de la ciutdania, entre d'altres.
El lliurament dels guardons als premiats ha anat a càrrec d'Illa i el president i la vicepresidenta de Prensa Ibérica, Javier Moll i Arantxa Sarasola. L’acte ha estat amenitztr per Sergi Mas, que ha incoporat notes d’humor que han donat fluïdesa a l’esdeveniment.
