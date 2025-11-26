Núria Parlon: "Les rates es menjaven les instal·lacions del parc de Bombers de la Catalunya Central"
La consellera d'Interior admet "deficiències estructurals" en els cossos d'emergència, en una compareixença al Parlament en què demana compromís polític per revertir-les
ACN/Regió7
La consellera d’Interior, Núria Parlon, ha assegurat aquest dimecres que al parc de Bombers de la Catalunya central “les rates, literalment, es menjaven les instal·lacions” d’una de les sales. Parlon ha posat aquest exemple en admetre les "deficiències estructurals" en els cossos d'emergència, sobretot pel que fa a les condicions laborals i les infraestructures. Així ho ha dit en una compareixença al Parlament amb el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig.
Malgrat els problemes, Parlon ha reivindicat el model d’extinció d’incendis que permet donar-hi una resposta “eficaç”, Per la seva banda, Ordeig ha instat els més de 300 municipis que no tenen al dia els plans de prevenció d'incendis forestals a aprovar-los durant el 2026 i ha anunciat que la convocatòria d’ajudes, que s’adjudicaran automàticament, es publicarà els pròxims dies.
Els titulars d’Interior i Agricultura han comparegut al Parlament per fer balanç de la campanya de prevenció i extinció d'incendis d’aquest estiu, que es va tancar amb 2.168 focs de vegetació, un 63% més respecte a l’estiu anterior. Els focs més greus van ser els de Torrefeta i Florejacs, que va afectar 5.056,47 hectàrees, i el de Paüls, amb 2.391, i només aquests dos incendis van representar el 86% de la superfície cremada durant la campanya. Uns incendis que van ser mortals: dues persones van perdre la vida al de la Segarra i una altra a Paüls, un bomber en acte de servei.
El Govern ha demanat el compromís de l’oposició per solucionar les mancances que tenen els cossos d’emergències i per avançar en la prevenció dels incendis, seguint aquella màxima dels bombers i altres especialistes que els focs de l’estiu ‘s’apaguen’ -es prevenen- durant tot l’any.
D’acord amb les intervencions dels diputats, la consellera Parlon s’ha mostrat “contenta” en percebre el compromís dels altres grups polítics a treballar en aquesta direcció, però ha precisat que la predisposició s’ha de concretar en acords “de caràcter pressupostari per fer viable” les propostes i la “planificació” que requereix la gestió pública.
Parlon ha reconegut que les mancances estructurals -algunes "heretades", ha puntualitzat- afecten sobretot les condicions laborals de bombers i altres professionals dels cossos d’emergències. La consellera tampoc ha contradit els diputats que han parlat d'una situació “precària” dels tècnics de Protecció Civil, poques hores després que aquests treballadors compareguessin al Parlament per instar el Govern a crear-los un cos propi.
La titular d’Interior també ha parlat de deficiències en les infraestructures i instal·lacions de cossos d’emergències i ha posat com a exemple la situació del parc de Bombers de la Catalunya Central. “És una vergonya quina era la situació de la seu de la Regió d’Emergències Centre, amb mòduls on les rates, literalment, es menjaven les instal·lacions de la sala dels TEOCs”, ha afirmat Parlon, que ha celebrat que hagin començat les obres per construir-ne la nova seu.
Tot i això, la consellera d’Interior ha estat clara a l’hora de defensar el model d’extinció d’incendis a Catalunya i ha reivindicat que permet donar “una resposta integral”; “especialitzada per a cada tipus d'emergència” i amb una estratègia “eficaç” que, a més, és “referent a nivell internacional”.
Per la seva banda, el conseller d’Agricultura ha anunciat que la convocatòria per als ajuntaments per redactar els plans de prevenció d’incendis es publicarà en els pròxims dies i que els ajuntaments només hauran de confirmar la sol·licitud per poder rebre el 100% de l’import atorgat. “Aquests plans han d'estar enllestits durant el 2026”, ha assenyalat.
