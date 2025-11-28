Veïns del Camp Nou demanden Limak i el Barça per danys als seus pisos
Dos blocs de la Travessera de les Corts denuncien danys que atribueixen a la remodelació del camp i reclamen compensacions a la constructora i al club per l’aparició d’esquerdes i rajoles trencades en pisos i zones comunes.
Jordi Ribalaygue
Al tornar d’uns dies fora, el Roger va topar amb un obstacle inesperat per entrar al seu pis a Barcelona, a la vorera de davant del Camp Nou. "La porta no s’obria més de 30 graus –explica–. Com vaig poder, em vaig ficar per veure què passava. Vaig arribar a pensar que havien ocupat el pis… Però el que havia passat és que el terra havia saltat i la porta xocava amb rajoles aixecades". La destrossa sobtada va passar el febrer del 2024, vuit mesos després de l’inici de la remodelació de l’estadi i mentre els veïns sentien vibracions quan es demolien les grades, segons esmenten. "Els cedés queien de les lleixes i, estant assegut, notava un moviment com si tingués una butaca de massatge", testifica el Roger.
Dos blocs de la Travessera de les Corts –un de protecció oficial i un altre de promoció privada– denuncien danys a les llars que atribueixen a la remodelació del recinte del Barça. Després de mesos a l’espera de solucions, les seves queixes han arribat a la justícia. Al domicili del Roger, les rajoles esquerdades, desencaixades i partides continuen escampades pel rebedor, la cuina i els dormitoris. "Ballen totes les rajoles i les que no ballen és perquè ja han saltat… S’ha de posar tot el terra nou", lamenta. També s’observen fissures en sostres i parets del pis, amb una vista privilegiada del gol sud i les grues que erigeixen el renovat Camp Nou. El veí ha reclamat a l’empresa encarregada de la reforma, Limak, i al FC Barcelona que assumeixin el cost dels desperfectes, taxats entre 14.300 i 25.800 euros. "Cap burofax ha tingut resposta", retreu.
Altres residents dels blocs afectats han sol·licitat compensacions de 1.000 a 1.700 euros pels defectes als seus pisos, que atribueixen a tremolors provocades per les obres al Camp Nou. Davant la falta de resposta als requeriments, la comunitat de propietaris d’un d’aquests immobles ha acudit al jutjat per instar Limak –com a responsable de les demolicions a l’estadi– i el club –com a promotor de la reforma– que abonin els arranjaments valorats en 42.000 euros per les esquerdes aparegudes en els espais comuns, la terrassa i el garatge. "Limak no es compromet a pagar les reparacions i el Barça no es fa responsable dels danys", conclouen a l’escala.
Un judici imminent
El FC Barcelona va respondre a aquest diari que li consta una demanda interposada per desperfectes causats suposadament per la construcció del nou Camp Nou. Ara està en mans de les companyies d’assegurances, afegeix. Destaca que les sol·licituds d’indemnització no s’han estès més enllà dels dos edificis esmentats. Limak ha declinat fer declaracions.
A més de la comunitat, almenys una particular també ha apel·lat a la justícia per ser compensada per danys al seu pis. Espera ben aviat el primer judici en què es dirimirà si la companyia turca i el Barça han de sufragar els arranjaments. "Tinc fissures transversals a casa i rajoles bombades a la cuina", explica la Meritxell, que resideix al mateix bloc que el Roger. "Vaig reclamar els resultats dels sensors de moviments que van posar, perquè hem tingut moltes vibracions, però mai ens els han donat", afirma.
La Paquita, de l’altre immoble on han sorgit queixes, coincideix que mai han pogut conèixer els mesuraments dels aparells. Recorda que va percebre una certa oscil·lació durant uns segons el setembre del 2023; poc després, es va adonar d’una petita escletxa en una vidriera: "Va anar creixent fins a anar d’un costat a un altre de la finestra. Es van acabar esquerdant tres vidres grans, que l’assegurança va haver de canviar. Mai m’havia passat abans. També s’ha despenjat la porta d’un bany, que no puc tancar, i ha sortit una esquerda que afecta tota una paret, les rajoles s’estan bufant i cauran. La companyia d’assegurances ha intentat que Limak ho arregli, però allà es queden encallats. Ho ha intentat a les bones amb quatre cartes i enviarà ara un burofax. Si no contesten en un mes, anirem al jutjat".
La Paquita dona fe que fa més d’un any que reclama i que dos pèrits de la seva companyia d’assegurances apunten al Camp Nou. Tant els que han procurat arribar a un acord com els que s’han adreçat als jutges es basen en els informes de les companyies d’assegurances per assenyalar que la reforma del coliseu futbolístic és responsable dels desperfectes.
"Ens van dir que havíem patit microsismes i que l’edifici té les patologies pròpies d’un de construït fa 50 anys, i en té 17", emfatitza el Roger. Els veïns expliquen que el Barça i Limak també han enviat els seus pèrits a comprovar les deficiències. "Van entrar a molts pisos i van dir que féssim un llistat de tots els danys, però ja no es va moure res més", manifesten.
La Meritxell remarca que els afectats han mirat d’arribar a pactes amistosos amb el Barça i la constructora per resoldre els estralls. "Primer vam anar de bona fe, però, quan van aparèixer les afectacions greus, l’Ajuntament els va obligar a reunir-se amb nosaltres –diu–. Vam arribar a tenir esquerdes a la Travessera que van provocar filtracions al garatge. Som un bloc de protecció oficial, no disposem de fons per fer front a obres de magnitud".
El Roger, que està pendent de resposta a un ultimàtum previ a recórrer als tribunals, declara que s’ha cansat de trucar i enviar correus a Limak: "No parlen i diuen que, si vull demandar-los, que ho faci. Una reparació de 25.000 euros és molt per a mi, però per a ells és com la propina del cafè".
