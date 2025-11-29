Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Fòrum 10 de Puig-reig es clou amb una sessió sobre intel·ligència artificial

La sessió va incloure diverses demostracions pràctiques de Toni Esteve, que van sorprendre el públic

Un moment de la sessió que tancava l'edició d'enguany del Fòrum 10

El Fòrum 10 de Puig-reig va cloure divendres la seva 34a edició amb una sessió dedicada al paper de la intel·ligència artificial en el món de la comunicació. L’acte, presidit per l’alcaldessa Eva Serra, va posar l’accent en la necessitat de fer un ús ètic, responsable i transparent de les noves tecnologies en l’àmbit informatiu. Serra va recordar que la IA pot ser una gran aliada per fer la comunicació més accessible i eficient, però també pot generar desinformació o reduir el pensament crític si no s’utilitza amb criteri.

El secretari de Comunicació del Govern, Carles Escolar, va destacar en la cloenda que el Fòrum 10 és ja una cita consolidada i un exemple de la vitalitat dels mitjans locals com a espais de debat i reflexió. Escolar va subratllar que afrontar la irrupció de la IA “no és opcional”, i que cal fer-ho amb una mirada oberta però també crítica, per garantir que continuï al servei de la ciutadania i de la qualitat democràtica.

Durant la taula rodona, el periodista i empresari Toni Esteve va qüestionar el concepte mateix d’“intel·ligència artificial”, tot recordant que darrere de qualsevol algoritme hi ha sempre decisions humanes. Va remarcar la velocitat amb què aquestes eines s’han incorporat a la vida quotidiana i va defensar que cal perdre la por i entendre-les com un nou pas en la llarga història de tecnologies que amplifiquen les capacitats humanes.

La consellera de la Xarxa de Comunicació Local, Núria de José, va aportar exemples concrets de com ràdios i televisions locals ja utilitzen la IA en tasques com millorar àudios defectuosos, generar grafismes, subtitular continguts o fer traduccions automàtiques. Va destacar, especialment, les possibilitats d’inclusió que obren aquestes eines, com facilitar l’accés a persones amb dificultats auditives. Tot i això, va insistir en la importància de mantenir el control humà i respectar els drets d’imatge i de propietat intel·lectual.

La sessió va incloure diverses demostracions pràctiques de Toni Esteve, que van sorprendre el públic: una cançó creada amb IA, un conte ambientat a Puig-reig amb il·lustracions generades automàticament i un pla estratègic fictici “Puig-reig 2035” elaborat en pocs minuts. També es va escoltar una notícia de ficció sobre futurs robots humanoides participant en el Fòrum 10.

L’acte es va dedicar al periodista i expert en IA Josep Lluís Micó, que no va poder assistir per motius de salut. La jornada va tancar amb el missatge que la tecnologia pot transformar el futur de la comunicació, però que el relat humà, el criteri i l’ètica continuen essent imprescindibles.

