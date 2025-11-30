Seguretat viària
Contra els rumors de les balises V16
Trànsit aclareix dubtes sobre les informacions falses i errònies que es difonen sobre els dispositius obligatoris a partir de gener per senyalitzar una avaria.
Patricia Martín
L’arribada de les balises lluminoses V16 a partir de gener ha generat dubtes sobre els models existents, campanyes comercials, notícies falses i informacions errònies que volen desacreditar la Direcció General de Trànsit (DGT) i als nous dispositius. Per aquest motiu, Trànsit ha emès una nota informativa destinada a aclarir alguns conceptes.
La DGT recorda que les balises seran obligatòries a partir de l’1 de gener del 2026 i que substituiran els tradicionals triangles d’emergència a l’hora de senyalitzar una avaria o un accident a la carretera. El motiu que hi ha darrere de la mesura és que a Espanya moren unes 25 persones a l’any atropellades a les carreteres per haver baixat del vehicle per senyalitzar una incidència.
Les balises permeten una visibilitat lluminosa, però també virtual, ja que es connecten a la DGT per avisar els conductors que circulen per la zona a través de navegadors, aplicacions de mobilitat i plafons de led a les carreteres. "La implantació de la V16 connectada és un salt endavant i ens situa com a referents europeus en seguretat viària", afirma el director general de Trànsit, Pere Navarro.
Però l’organisme aclareix les noves notícies falses que han sorgit al respecte. Afirma que sempre serà obligatòria i l’única via vàlida per assenyalar un vehicle immobilitzat. Detalla també que no geolocalitzen ni indiquen velocitat, i que només serveixen les V16 homologades. I no necessiten aplicació ni mòbil, ja que inclouen a dins els elements necessaris perquè funcionin correctament, com un xip GPS, una targeta SIM no extraïble i xarxes de telecomunicacions d’àmplia cobertura.
Trànsit destaca també que no s’haurà de pagar cap tipus de quota per la connectivitat, i afirma que funcionen als túnels i en zones on no hi ha cobertura.
Assenyala també que la V16 no truca a emergències ni determina la naturalesa de l’incident. La seva funció és únicament senyalitzar i enviar la posició del vehicle. Així, les trucades tant al servei d’emergències com a la companyia asseguradora les ha de realitzar l’usuari.
Trànsit emfatitza també que és fals que els triangles siguin més segurs, ja que obliguen a baixar del vehicle i caminar com a mínim 100 metres per la calçada.
A més, la balisa és vàlida per a vehicles espanyols que circulin pels països signants de la Convenció de Viena, entre els quals s’inclouen Portugal, França, Alemanya, Itàlia i el Regne Unit, entre altres. I la multa per no portar-la serà de 80 euros, la mateixa que amb els triangles.
- Desmantellen una granja de mòbils que enviava 2,5 milions d’SMS al dia per a ciberestafes
- Plantació de marihuana XXL: desmantellen 524 plantes d'un metre i mig en una masia de Santa Maria de Miralles
- Aquestes són les races de gossos potencialment més afectuoses: qui ocupa el primer lloc?
- Cinc hospitalitzats per inhalació de fum en l'incendi d'un pis a la plaça Onze de Setembre de Manresa
- Multen un ancià de 75 anys després de 50 anys conduint sense carnet: “Mai m’ha passat res”
- Jordi Freixanet, exjugador de bàsquet: «Quan vaig deixar el bàsquet vaig estar vuit anys sense veure ni un partit»
- Neix a Manresa un taller de cosir que dona resposta a la falta de relleu generacional
- El 'castell' abandonat a quinze minuts de Berga que s'ha convertit en una joia pels tiktokers i grafiters