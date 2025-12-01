Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Les eines que ofereix Feníe Energía a les empreses instal·ladores catalanes per facilitar-los el dia a dia

L'energètica ofereix un servei clau a les empreses instal·ladores per facilitar-los la gestió amb el client i que els permet simplificar la contractació dels seus productes.

Un suport clau per a l'instal·lador

Un suport clau per a l'instal·lador / Shutterstock

El sector energètic està vivint un procés de canvi constant, marcat principalment per la transició energètica cap a un nou escenari amb les energies renovables com a grans protagonistes. Això fa que els consumidors busquin solucions energètiques cada vegada més eficients. En aquest escenari, les empreses instal·ladores es troben davant d'una oportunitat única per créixer, diferenciar-se i esdevenir referents de confiança per als seus clients. Per això, comptar amb el suport d'una companyia com Feníe Energía, la comercialitzadora a la qual ja pertanyen més de 3.000 empreses instal·ladores, és sinònim d'èxit, ja que compta amb més de 400.000 clients a tot el país i ha realitzat més de 60.000 estudis d'autoconsum, eficiència i mobilitat elèctrica els darrers anys.

En els 15 anys que porta actiu aquest model, els instal·ladors no només tenen accés a formació i eines especialitzades, sinó que poden centrar-se en allò que millor saben fer: oferir als seus clients solucions personalitzades, amb garantia, transparència i el tracte proper que sempre ha definit aquest col·lectiu. Per ajudar a la seva xarxa d'instal·ladors, Feníe Energía va llançar els Serveis de Suport a l'Instal·lador per oferir-los una sèrie d'eines que els ajudin a fidelitzar els seus clients.

¿En què consisteixen els serveis de suport a l'instal·lador?

Els Serveis de Suport a l'Instal·lador de Feníe Energía responen a una demanda creixent del sector, poder oferir facilitats de pagament als clients, delegant les tasques administratives, per agilitzar i simplificar la contractació de qualsevol projecte sense perdre el control ni la relació directa amb el client. L'instal·lador continua sent el protagonista, qui prepara l'oferta i decideix com presentar-la, mentre que Feníe Energía es converteix en un aliat estratègic, assumint tràmits que habitualment consumeixen temps i recursos.

El servei bàsic ofereix a les empreses instal·ladores la tranquil·litat de cobrar una part del pressupost abans de començar les feines, cosa que els permet desenvolupar el projecte amb més desfogament.

A més, Feníe Energía ofereix suport en la tramitació de subvencions com el pla MOVES, els ajuts per a autoconsum o l'eficiència energètica. La companyia facilita la gestió documental, guia els processos i redueix incerteses, permetent a l'instal·lador oferir al client un acompanyament complet també en aquest àmbit.

Una altra línia de suport consisteix en el dimensionament d'instal·lacions d'autoconsum, punts de recàrrega, il·luminació o compensació reactiva. A més, a través d'aquest servei, els instal·ladors poden contractar l'elaboració d'esquemes unifilars i de projectes.

Els Serveis de Suport a l'Instal·lador ofereixen més tranquil·litat a la xarxa d'Agents Energètics de Feníe Energía

Els Serveis de Suport a l'Instal·lador ofereixen més tranquil·litat a la xarxa d'Agents Energètics de Feníe Energía / Shutterstock

Amb els Serveis de Suport a l'Instal·lador, els instal·ladors també tenen accés a una plataforma per a la compra de material especialitzat amb suport personalitzat per a la posada en marxa i la postvenda. Aquest servei facilita l'accés a productes específics, assegura la compatibilitat tècnica i evita desplaçaments o cerques addicionals de material.

Un suport clau per a l'instal·lador

Un dels grans avantatges dels Serveis de Suport a l'Instal·lador és que l'Agent Energètic manté el control total sobre el projecte. Al final, és ell qui defineix l'oferta, gestiona la relació directa amb el client i decideix quins serveis de la companyia vol incorporar a cada pressupost. Feníe Energía actua com a impulsor, no com a intermediari, i assumeix tasques clau per alliberar càrrega administrativa i reduir riscos.

Els serveis de suport a l'instal·lador s'han consolidat com una de les propostes més distintives de la companyia. La seva capacitat per simplificar la contractació, augmentar les opcions de servei i millorar l'experiència del client final el converteix en un element estratègic per a les empreses instal·ladores que busquen créixer. Feníe Energía ha desenvolupat amb aquest servei un model que combina eficiència, proximitat, innovació i suport integral, i que situa l'instal·lador al centre del nou escenari energètic, amb totes les eines necessàries per fer créixer el seu negoci i continuar sent el professional de confiança que els clients necessiten.

¿Vols pertànyer a la xarxa d'instal·ladors de Feníe Energía?

TEMES

  1. Desmantellen una granja de mòbils que enviava 2,5 milions d’SMS al dia per a ciberestafes
  2. Jordi Freixanet, exjugador de bàsquet: «Quan vaig deixar el bàsquet vaig estar vuit anys sense veure ni un partit»
  3. Plantació de marihuana XXL: desmantellen 524 plantes d'un metre i mig en una masia de Santa Maria de Miralles
  4. Aquestes són les races de gossos potencialment més afectuoses: qui ocupa el primer lloc?
  5. Cinc hospitalitzats per inhalació de fum en l'incendi d'un pis a la plaça Onze de Setembre de Manresa
  6. Multen un ancià de 75 anys després de 50 anys conduint sense carnet: “Mai m’ha passat res”
  7. Neix a Manresa un taller de cosir que dona resposta a la falta de relleu generacional
  8. S'ordena la suspensió d'activitats a la cova de Mura i Sant Llorenç del Munt i l'Obac per la pesta porcina

Les eines que ofereix Feníe Energía a les empreses instal·ladores catalanes per facilitar-los el dia a dia

Les eines que ofereix Feníe Energía a les empreses instal·ladores catalanes per facilitar-los el dia a dia

Vint anys després, la Patum de Berga celebra com cal ser Patrimoni de la Humanitat

Vint anys després, la Patum de Berga celebra com cal ser Patrimoni de la Humanitat

Álex Reyes, del Baxi Manresa, venç amb l’equip estatal i el seu company Gustav Knudsen cau amb Dinamarca

Álex Reyes, del Baxi Manresa, venç amb l’equip estatal i el seu company Gustav Knudsen cau amb Dinamarca

Aitana Bonmatí es trenca el peroné durant un entrenament amb la selecció

Aitana Bonmatí es trenca el peroné durant un entrenament amb la selecció

El gòspel emociona més de mig miler de persones a Manresa

El gòspel emociona més de mig miler de persones a Manresa

El Gimnàstic juvenil s'enfonsa i cau davant el Sant Cugat (1-5)

El Gimnàstic juvenil s'enfonsa i cau davant el Sant Cugat (1-5)

Celebració dels 20 anys de La Patum com a patrimoni de la humanitat

Celebració dels 20 anys de La Patum com a patrimoni de la humanitat

Victòria del Puig-reig per seguir posant pressió al líder (2-0)

Victòria del Puig-reig per seguir posant pressió al líder (2-0)
Tracking Pixel Contents