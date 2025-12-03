ENTRE TOTS
Discussió a dues rodes
IMMA SANTOS
«Les normes de trànsit són per complir-les» Mara Castillo L'Estartit (Girona)
Estic en contra que les bicis utilitzin el carril bus. De fet, estic més que farta que els ciclistes vagin a la seva i posin en perill la circulació i els vianants. Cada vegada que vaig a Barcelona veig infraccions com ara bicis travessant la Gran Via en vermell o circulant en direcció prohibida o per la vorera. A l'Estartit l'estiu passat hi va haver gairebé una rebel·lió perquè era absolutament impossible passejar per la vorera amb tranquil·litat a causa de la quantitat de bicicletes que circulaven pel passeig i que obligaven els vianants a baixar de la vorera. L'excusa que són «amants de la naturalesa i ecològics» no cola. Les normes de trànsit ens protegeixen a tots i són per complir-les.
«Per carrils reservats i contra direcció» Manel Carreras Barcelona
Aquests dies estic a Londres i és sorprenent la convivència que es respira entre bicicletes i cotxes. A Barcelona hi ha una eterna guerra. Ara volen eliminar les bicis de les voreres però sense donar resposta a les necessitats dels ciclistes. És clar que les bicis han de poder anar per carrils reservats, i també contra direcció en carrers de poc trànsit (com a Holanda, Bèlgica i Alemanya). S'ha de fer una política real de promoció de l'ús de la bici, facilitant-ne la utilització perquè no pol·lueixen, són sostenibles, saludables i una aposta de futur. Se n'ha de potenciar l'ús --i el bon ús--, però des d'una perspectiva raonable, no autoritària com ara. I donant solucions als problemes.
Alternativa «cívica» Oriol P. Barcelona
Sóc ciclista i em moc per tot Barcelona en la meva bicicleta... i sí, utilitzo el carril bus quan no hi ha una altra alternativa més «cívica». Sé que aquest ús és il·legal i que pot molestar els conductors, però crec que si circulés pel carril dels cotxes no solament molestaria els cotxes per avançar, sinó també els taxis i els autobusos.
Opció de risc Miguel Franco Zamorano Barcelona
Sóc conductor d'autobusos de TMB i els asseguro que aquesta mesura és perillosa, sobretot per als passatgers del bus. Un autobús circula més ràpid que una bici i ha de fer parades constants, de manera que es veu obligat a avançar-la. Els constants girs i canvis de carril i l'anarquia dels ciclistes fa que sigui perillós.
L'exemple d'Europa Ana Segura Barcelona
Fins fa poc he estat usuària de moto i un recent accident per les imprudències d'altres conductors m'ha fet replantejar el meu mitjà de transport. Penso que la bici és bona opció a Barcelona, però encara s'ha de millorar el carril bici. L'opció d'utilitzar el carril taxi-bus és la millor, encara que és perillosa. Podrien prendre nota d'altres ciutats europees...
Més carrils bici E. J. A. Barcelona
No estic d'acord que les bicis puguin circular pel carril bus perquè entra en contradicció amb la millora del transport urbà i l'intent d'augmentar el nombre de passatgers que l'utilitzin. He estat testimoni d'una escena increïble: un autobús ple de gent a velocitat de tortuga darrere d'un ciclista amb cascos i que, a l'envair el carril, perjudica molta gent. S'hauria de posar més carrils bici: serà el futur de la ciutat.
Amb sentit comú Ramón Morcillo Premià de Mar
Sí, els ciclistes poden anar pel carril bus, sempre tenint en compte que no són amos del carril, que hi ha més usuaris i que han d'aplicar el sentit comú.
