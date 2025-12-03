Igualtat
Una de cada tres espanyoles ha patit violència masclista per part de la seva parella o exparella
Igualtat presenta una macroenquesta que indica que l’11,7% de les dones han patit violència econòmica i el 21%, violència psicològica
Patricia Martín
La ministra d’Igualtat, Ana Redondo, ha presentat aquest dimecres la macroenquesta de violència de gènere 2025, que actualitza les dades de l’edició del 2019. L’estudi indica que el 30,3% de les dones residents a Espanya, majors de 15 anys, han experimentat almenys un tipus de violència física, sexual, econòmica o psicològica, per part de la seva parella o exparella.
En concret, el 9,2% de les enquestades han patit violència física de la seva parella i el 7,7%, violència sexual. La macroenquesta també mostra que el 19,8% de les dones que han patit violència física o sexual afirmen que aquesta violència ha tingut lloc només una vegada, davant el 76,9% que asseveren que ha passat en més d’una ocasió. A més, entre les que l’han patit en més d’una ocasió, el 39,2% asseguren que la violència ha durat més de cinc anys.
«Les dades de la macroenquesta demostren que el masclisme és una realitat transversal i estructural, que condiciona la vida de moltes dones. És una violència crònica en la nostra societat», ha denunciat la ministra.
Violència econòmica
L’11,7% de les enquestades ha suportat violència econòmica per part de la parella en algun moment de la seva vida. Aquesta violència inclou conductes tan diverses com, entre d’altres, utilitzar les targetes de crèdit de la dona o demanar préstecs al seu nom sense el seu consentiment; impedir-li l’accés al compte bancari; no permetre-li treballar o estudiar fora de casa; impedir-li realitzar compres necessàries; controlar de manera excessiva la despesa que realitza, o no pagar factures o la hipoteca que estan a nom de tots dos, sense informar-ne la dona.
Aquest treball, impulsat per la Delegació, revela, així mateix, que a l’11% de les dones que tenen fills o filles, la seva exparella no li ha pagat l’import corresponent a la pensió alimentària en almenys una ocasió.
Violència psicològica
La macroenquesta difosa avui indica, d’altra banda, que el 20,9% de les dones residents a Espanya han patit violència psicològica emocional de la parella en algun moment i el 25,1%, violència psicològica de control.
Si se sumen totes les violències, la física, la sexual, l’econòmica i la psicològica, el 30,3% de les dones han experimentat almenys un tipus de violència per part de la seva parella o exparella. En concret, el 17,2% de les dones que tenen parella en l’actualitat afirmen haver patit algun tipus de violència d’aquesta parella i el 40,4% de parelles passades.
L’enquesta també remarca que la violència psicològica o l’econòmica estan presents en pràcticament totes les relacions en què hi ha violència física o sexual, amb exactitud, en el 95,6% dels casos.
Els resultats de la macroenquesta apunten que les dones que responen que és la seva parella actual qui pren totes les decisions econòmiques i financeres, tenen cinc vegades més risc de patir violència de la parella actual que les que parlen i decideixen en comú.
En aquest sentit, el 38,5% de les dones que asseguren que és la seva parella actual la que pren aquestes decisions, han patit violència física, sexual o emocional d’aquesta parella. Aquesta prevalença és molt superior a la que té la resta de dones: són el 7,3% de les que prenen aquestes decisions en comú amb la parella actual, l’11,3% de les que prenen elles totes les decisions i el 15,7% de les que contesten que elles decideixen algunes despeses i la seva parella actual, d’altres.
Denúncies
El 16,8% de les dones que han patit violència física, sexual o emocional d’alguna parella manifesten haver denunciat aquestes conductes. En el cas de la violència exercida per la parella actual, el 75,1% de les denúncies van ser interposades per la dona i el 24,9%, per una altra persona o institució, mentre que en les denúncies de la violència de parelles passades, el 89,9% van ser posades per la dona i el 10,1%, per una altra persona o institució.
Ruptures
Aquest treball indica que el 67,7% de les dones víctimes de violència per part d’alguna parella passada van acabar la relació com a conseqüència d’aquests episodis violents. Entre els majors de 75 anys aquest percentatge es rebaixa fins al 26%.
Denunciar la violència, buscar ajuda en algun servei oficial o parlar del que ha passat amb persones pròximes són accions que incrementen en tots els casos les possibilitats d’acabar amb la relació violenta: el 73,3% de les dones que han denunciat o buscat ajuda formal o informal a causa de la violència de parelles passades van trencar la relació. Aquest percentatge descendeix fins al 43% entre les que ni van denunciar ni van buscar ajuda formal ni van parlar de la violència amb ningú del seu entorn. Això remarca que qualsevol tipus d’actuació relacionada amb compartir el que ha passat repercuteix positivament en la sortida de la violència.
També s’estima que, en el moment de la realització del treball de camp, entre 1.197.360 i 1.824.875 persones menors d’edat vivien en llars on la dona estava patint algun tipus de violència en la parella.
Conseqüències
El 73,5% de les dones que han viscut violència física, sexual o emocional de la parella i el 82,6% de les que han patit violència física o violència sexual, han tingut conseqüències psicològiques derivades d’aquesta violència i el 48,4 han tingut lesions físiques. A més, el 43,1% de les que han tingut lesions físiques o conseqüències psicològiques trasllada que en l’actualitat continuen tenint seqüeles físiques o psicològiques.
La violència en la parella té conseqüències en la salut de les dones que perduren en el temps, tot i que la violència hagi finalitzat. La probabilitat d’haver tingut intents de suïcidi és gairebé 11 vegades més gran entre les que han patit violència física o sexual que entre les que mai han patit violència en la parella.
Violències sexuals
D’altra banda, aquest treball analitza les violències sexuals que passen fora de la parella. El 14,5% de les dones residents a Espanya de 16 o més anys han patit violència sexual fora de l’àmbit de la parella al llarg de la vida i el 7,4% l’han patit en la infància. El 3,1% de les dones han sigut víctima d’una violació. La major part de les violacions són comeses per homes que la dona coneixia prèviament a l’agressió. El 23,1% dels agressors van ser familiars, el 62,7% amics o coneguts i el 12% desconeguts. Igualment, el 10,4% de les dones que han suportat violència sexual fora de l’àmbit de la parella van patir agressions en què va participar més d’una persona.
L’enquesta revela també que el 64,6% de les dones víctimes de violència sexual fora de la parella han explicat el que ha passat a alguna persona del seu entorn i que el 53,8% han tingut conseqüències psicològiques derivades dels episodis de violència (77,1% entre les víctimes d’una violació). La probabilitat d’haver tingut intents de suïcidi és gairebé 13 vegades més gran entre les dones que han sigut víctimes d’una violació que entre les que mai han patit violència sexual fora de la parella.
Assetjament sexual
Sobre l’assetjament sexual, la macroenquesta reflecteix que el 36,2% de les dones residents a Espanya de 16 o més anys han patit assetjament sexual en algun moment de la seva vida, el 16,2% durant la infància i en el 71,3% dels casos l’agressor va ser un home desconegut.
Pel que fa a l’assetjament sexual facilitat per la tecnologia, el 9,4% de les dones (2.005.630) manifesten haver rebut missatges sexualment explícits inapropiats de manera virtual que els han fet sentir-se ofeses, humiliades o intimidades; al 2,9% (621.006) algú les ha obligat a veure material pornogràfic contra la seva voluntat o els ha mostrat o enviat imatges o fotos sexualment explícites que els han fet sentir-se ofeses, humiliades o intimidades; i al 2,1% (443.298) algú els ha insistit, amenaçat o coaccionat perquè enviessin fotos o vídeos eròtics o sexuals d’elles en contra de la seva voluntat. El 0,8% (161.038) han patit que algú hagi compartit, difós o pujat a internet, vídeos o fotos d’elles de contingut eròtic o sexual, reals o manipulades, sense el seu consentiment.
Assetjament no sexual i digital
Finalment, el 16,4% de les dones residents a Espanya de 16 o més anys ha patit assetjament no sexual i el 55,5% ha tingut conseqüències psicològiques derivades d’aquest. El 30,7% de les dones que han suportat assetjament sense connotacions sexuals citen com a agressor un home amb qui han mantingut una relació de parella o una relació afectivosexual esporàdica o puntual.
Es calcula que el 12,2% de les dones han sigut objecte d’assetjament digital, amb o sense connotacions sexuals, en algun moment de les seves vides. Les dones més joves són les que més ho han patit: 34,5% de les que tenen entre 18 i 24 anys.
