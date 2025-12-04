Adeu als nens de porcellana: Judit Besora et dona les claus per una criança conscient
Aquest tipus de criança no es basa en el que el nen vol, sinó en respectar el nostre espai i el seu aprenentatge
Educar als fills esdevé un gran repte. Per això és important conèixer diversos mètodes i estratègies per fer-ho de la millor forma possible. La criança conscient és una de les tècniques més sentides dels últims temps i és lògic, ja que actituds bàsiques com el respecte s'han arribat a perdre, fins i tot, en aquest camp. No és gens senzill fer de mare o de pare i a més, ser dona o home. Així doncs, tenir certs coneixements i ajudes extra ens poden venir d'allò més bé. En aquest camp de coneixement et presentem a la Judit Besora, antropòloga i divulgadora de La Tribu: un espai on compartir i millorar com a família.
La Judit a part d'antropòloga i divulgadora, també és mare. Va començar la seva carrera com a professora d'idiomes i va fundar una ONG per alfabetitzar un centre d'adults a Burkina Faso (Àfrica). Un temps més enllà va decidir començar a expandir els seus coneixements i donar consells a famílies que volguessin començar a practicar la criança conscient. Aquesta es va centrar en el terreny català. I ara ja són més de 2.000 famílies formades i més de 40.000 seguidors a les xarxes socials.
En algunes de les seves publicacions podem trobar elements clau per a començar a crear un entorn més favorable de criança; tant pels nostres fills com per nosaltres mateixos. Per què recordem, nosaltres tampoc ens hem de deixar, si estem bé, els més petits també ho estaran. Arriben moments durant la criança que pots pensar que ja ho has provat tot i que res ha funcionat. Si és així no desesperis, ja que hi ha altres opcions que de segur no has contemplat i poden ser la teva salvació. Si 2.000 famílies ja ho han fet, tu per què seràs l'excepció?
