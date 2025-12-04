Trenes sin señalización
La caiguda del sistema de control de trànsit paralitza tots els trens de Rodalies durant 10 minuts
La fallada en el sistema de senyalització d’Adif, que regula la distància entre trens, ha obligat tota la xarxa a aturar-se immediatament
Glòria Ayuso
La caiguda del sistema de control del trànsit ha paralitzat la circulació de tots els trens de Rodalies pocs minuts abans de les 11.00 del matí d’aquest dijous.
El sistema de senyalització garanteix que els trens circulen de forma segura i ordenada. La seva funció principal és evitar col·lisions, regular les distàncies entre trens i gestionar la velocitat i les maniobres. És per això que al detectar Adif una fallada en el sistema, els trens no han tingut permís per continuar circulant i han parat immediatament, cada un al lloc on es trobava en aquell moment. Tot seguit, Renfe ha informat que, a causa de la incidència generalitzada a la xarxa, tot el servei s’ha interromput.
Un quart d’hora després Adif ha informat de la recuperació del sistema, moment en què tots els trens han reprès la marxa. No obstant, tota la xarxa acumula retards de mitja hora fruit de la incidència.
Segons la responsable de la infraestructura, la incidència ha tingut lloc en els sistemes de regulació del trànsit a Barcelona Sants.
- Identifiquen el cadàver d'un jove que va aparèixer ofegat amb un cinturó de pedres en una cala de Lloret de Mar el 2018
- Condemnats a penes de presó dos metges que es van deixar una tovallola a l’abdomen d’una pacient
- Es troba amb un grup de cabres salvatges a Montserrat i demana consell a ChatGPT: 'Estem aturats al mig de la muntanya i no sabem què fer
- Sorpresa a les piscines municipals de Manresa: apareixen restes dels vestidors dels anys 50
- Leroy Merlin tancarà la seva botiga de Manresa el 31 de desembre
- Els caçadors s'activen a Castelladral per contenir la pesta porcina però demanen al Govern ajuda urgent per recollir la carn de caça
- Glòria, jubilada de Manresa de 68 anys que busca l'amor a First Dates: 'Em vaig casar sense estar enamorada i verge
- Un autònom, preocupat per la seva pensió en el futur: paga 400 euros de quota i quan es jubili cobrarà 1.000 euros al mes