Medi ambient
Catalunya aprovarà avui els seus primers pressupostos de carboni
L’eina per calcular les emissions que pot generar el territori en els pròxims anys per complir els compromisos climàtics globals tirarà endavant amb el suport del PSC, ERC, Junts i Comuns.
El comitè d’experts proposa eliminar els vols de curt abast i instar a utilitzar el tren
Valentina Raffio
Catalunya busca convertir-se en una de les primeres regions del món a tenir uns pressupostos de carboni propis. És a dir, una eina tècnica per calcular quantes emissions pot generar el territori en els pròxims anys per complir els compromisos climàtics globals i contribuir a la lluita contra l’escalfament global. La qüestió està ara a decidir si per aconseguir-ho se seguiran els càlculs i plans del Govern per reduir un 31% les emissions de cara al 2030 o si s’apostarà per incorporar elements de la proposta elaborada pel Comitè d’Experts en Canvi Climàtic (CECC), en què es contempla una reducció del 42% en els pròxims cinc anys.
El Parlament va celebrar ahir un debat monogràfic sobre el tema en el qual es van presentar les dues postures i en què els diferents partits van intervenir per intentar trobar un terreny comú. "No parlem d’un document tècnic més sinó d’una decisió clau sobre el futur de Catalunya", van defensar a l’uníson la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica Sílvia Paneque i la investigadora Montserrat Termes.
Tècnicament, Catalunya no estaria obligada a desenvolupar pressupostos de carboni, ja que, segons els acords climàtics globals, és una obligació dels estats. Però el 2017, Catalunya va apostar per aprovar una llei pionera sobre canvi climàtic i es va comprometre a elaborar un càlcul no només sobre quantes emissions ha de reduir sinó sobre quin és el màxim que pot emetre sense superar la "quota justa" que li correspon. Aquesta eina s’havia de presentar l’any 2020 i aplicar-se de manera gairebé immediata però no ha sigut fins ara que s’han pogut presentar de forma oficial aquestes dues propostes.
Paneque va comparèixer per defensar la necessitat d’aprovar aquesta eina, sobretot en un context en el qual "la crisi climàtica ja no és una realitat llunyana sinó una condició del present". "Davant aquesta realitat, la política no es pot limitar a gestos simbòlics sense dotar-se d’instruments ambiciosos, mesurables i vinculants", va defensar la consellera de la Generalitat, que va apuntar que disposar de pressupostos de carboni ajudarà a "prendre decisions efectives" sobre com poder reduir emissions, portar a terme les "transformacions estructurals" necessàries per fer front a la crisi climàtica i complir els objectius climàtics globals.
Paneque va defensar que Catalunya no necessita "un retoc superficial" sinó un canvi "estructural i profund" en qüestions com el sistema energètic, la mobilitat, els processos industrials, la gestió de residus, l’agricultura o la construcció. I va destacar que Catalunya treballa en "l’eliminació absoluta de les energies brutes" així com en el desplegament massiu d’energies renovables. És per a això que el Govern planteja mesures com l’impuls als vehicles elèctrics i al transport públic.
La sessió va començar amb la intervenció de Termes, presidenta del Comitè d’Experts sobre Canvi Climàtic (CEE), que també va reiterar que els pressupostos de carboni "no són simples números sinó una eina de responsabilitat" que marcarà "el futur, la competitivitat i la vida de les generacions venidores". L’acadèmica, afiliada a la Universitat de Barcelona (UB), va defensar que la proposta dels experts, tot i que més dràstica, inclou càlculs sobre la reducció d’emissions necessària entre el 2030 i el 2050 i planteja escenaris molts més ambiciosos que els de la Generalitat. "La nostra proposta no es basa en opinions, sinó en ciència", va afirmar Termes, i en "eines validades" com són les simulacions de diferents escenaris de transició energètica i d’impactes climàtics. "La nostra proposta és tècnicament viable i socialment justa", va assenyalar.
Entre les mesures del comitè d’experts destaca l’eliminació de vols de curt abast a Catalunya i l’impuls de mesures per fomentar l’ús del tren davant l’avió. La proposta no s’inclou en el pla del Govern, que aposta per reforçar la mobilitat elèctrica i el transport públic i traslladar el de mercaderies de la carretera al tren.
La votació d’avui
L’oposició es va dividir entre els favorables a posar límit al canvi climàtic, els negacionistes d’extrema dreta i els que creuen que no és una prioritat perquè "danya" l’economia. La iniciativa tirarà previsiblement endavant avui al Parlament amb els vots de PSC, Junts, ERC i els Comuns, tot i que els postconvergents no garantien ahir el seu suport. El seu diputat Jordi Munell va apuntar que sense pressupostos "és impossible poder complir les seves perspectives". Els Comuns, ERC i la CUP van veure una "falta d’ambició" en el pla del Govern. Diversos partits van criticar que, fins ara, el Govern no ha abordat que accions com l’ampliació de l’aeroport tindran un impacte en les emissions catalanes.
