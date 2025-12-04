Successos
Detinguts els responsables de la clínica dental on va morir una menor
Abraham Pérez
La Policia Nacional va detenir ahir l’anestesista que va sedar la nena de 6 anys que va morir hores després de ser atesa en una clínica dental d’Alzira (València) com a presumpte autor d’un delicte d’homicidi. A l’especialista, de 43 anys, també se li imputen els delictes de lesions, omissió de socors i furt, aquest últim per la presumpta sostracció de fàrmacs a l’hospital on prestava els seus serveis habitualment, i que posteriorment utilitzava a les clíniques privades on requerien els seus serveis. La propietària de la Clínica Mireia també ha sigut detinguda com a presumpta autora d’un delicte d’omissió de socors i un altre contra la salut pública. L’altra nena afectada, de 4 anys, va ser donada ahir d’alta després de mantenir-se hospitalitzada a l’uci durant dues setmanes.
Des del moment en què es va conèixer que totes dues menors havien rebut tractament a la mateixa clínica abans d’ingressar a l’Hospital de la Ribera amb símptomes molt similars (somnolència, respiració dificultosa i marejos), la Policia Judicial va obrir una investigació per aclarir les causes que van provocar la mort de la primera nena. Totes les sospites es basaven en dos pilars: la falta d’autorització administrativa per part de la clínica per a l’ús de sedació conscient i l’absència de determinats recursos a les seves instal·lacions, com una sala de despertar.
- Identifiquen el cadàver d'un jove que va aparèixer ofegat amb un cinturó de pedres en una cala de Lloret de Mar el 2018
- Glòria, jubilada de Manresa de 68 anys que busca l'amor a First Dates: 'Em vaig casar sense estar enamorada i verge
- Sorpresa a les piscines municipals de Manresa: apareixen restes dels vestidors dels anys 50
- Fernando Alonso i Melissa Jiménez, de Sallent, podrien estar esperant el seu primer fill junts
- La calefacció: és millor apagar i engegar o mantenir-la a temperatura constant?
- Condemnats a penes de presó dos metges que es van deixar una tovallola a l’abdomen d’una pacient
- Els caçadors s'activen a Castelladral per contenir la pesta porcina però demanen al Govern ajuda urgent per recollir la carn de caça
- Detenen una mare per agredir el seu fill de set anys i a una dona que li ha plantat cara a peu de carrer a Manresa