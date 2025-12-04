Detinguts els responsables de la clínica dental on va morir una menor

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Detingut l'anestesista de la clínica dental d'Alzira on va morir una nena

Abraham Pérez

València

La Policia Nacional va detenir ahir l’anestesista que va sedar la nena de 6 anys que va morir hores després de ser atesa en una clínica dental d’Alzira (València) com a presumpte autor d’un delicte d’homicidi. A l’especialista, de 43 anys, també se li imputen els delictes de lesions, omissió de socors i furt, aquest últim per la presumpta sostracció de fàrmacs a l’hospital on prestava els seus serveis habitualment, i que posteriorment utilitzava a les clíniques privades on requerien els seus serveis. La propietària de la Clínica Mireia també ha sigut detinguda com a presumpta autora d’un delicte d’omissió de socors i un altre contra la salut pública. L’altra nena afectada, de 4 anys, va ser donada ahir d’alta després de mantenir-se hospitalitzada a l’uci durant dues setmanes.

Des del moment en què es va conèixer que totes dues menors havien rebut tractament a la mateixa clínica abans d’ingressar a l’Hospital de la Ribera amb símptomes molt similars (somnolència, respiració dificultosa i marejos), la Policia Judicial va obrir una investigació per aclarir les causes que van provocar la mort de la primera nena. Totes les sospites es basaven en dos pilars: la falta d’autorització administrativa per part de la clínica per a l’ús de sedació conscient i l’absència de determinats recursos a les seves instal·lacions, com una sala de despertar.

