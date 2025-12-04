Tradició festiva
Els restaurants pengen el complet amb els sopars de grup prenadalencs
Els retrobaments d’amics i companys d’aficions competeixen amb els esdeveniments organitzats i pagats per les empreses. Les dates cabdals són els dies 11, 12, 13, 18 i 19 de desembre, sobretot a la nit tot i que els migdies guanyen pes.
Molta de l’oferta està entorn dels 50 euros, però hi ha opcions des de 20 fins a 150 euros
Les celebracions beneficien els locals de grans dimensions o nous
Alguns grups ja comptaven amb el 75% de les taules reservades a un mes de Nadal
Patricia Castán
No hi ha ambient de Nadal fins que no arriba l’incombustible anunci de torró, o s’encenen els llums dels carrers de Barcelona. Però un altre ingredient cada vegada és més definitiu en la immersió festiva: l’eufòria de sopars (sobretot), dinars i brindis de grups de tot tipus previs a les trobades familiars. En pocs dies, restaurants, discoteques i taxis plens al capvespre seran testimoni del fenomen, que aquest any té per dates cabdals els dies 11, 12, 13, 18 i 19 de desembre.
Des de fa uns anys, en paral·lel als sopars d’empresa (promoguts corporativament o entre grups d’empleats que s’autosufraguen la cita) proliferen tota mena de trobades d’amics que contribueixen al fet que des de fa mesos molts locals ja hagin penjat el ple alguns dies. No hi ha dades oficials al respecte, però el dispendi sol rondar de mitjana els 50 euros. Quan paguen les empreses, els preus s’eleven substancialment.
Si una jornada serà especialment intensa en aquest sentit, serà el divendres 12 de desembre, considerat idoni per a molts, perquè l’endemà no treballen i perquè no està enganxat a les vacances de Nadal i les dates assenyalades amb àpats familiars. És pràcticament impossible trobar taula en restaurants de la capital catalana aquella nit, tot i que l’opció de migdia també ha anat guanyant terreny. La sessió nocturna és la preferida sobretot entre els més joves, per allargar la vetllada.
Les empreses planifiquen amb gran antelació els macrosopars i se solen avançar. Així, des de fa dies, molts locals ja estaran copats per esdeveniments corporatius. És el cas dels restaurants-club del Front Marítim, on hi haurà sopars en exclusiva per a centenars de persones. Aquesta combinació que permet menú de grup, juntament amb copes i ball en un mateix espai, és la preferida de moltes empreses per evitar desplaçaments i aconseguir que el personal no es dispersi després del brindis.
El Gremi de Restauració de Barcelona, que ha sondejat alguns grups de restauració de la ciutat, assenyala que el nivell de reserves és semblant al que hi va haver l’any passat, amb la tendència a avançar dates per desenganxar-les de les celebracions familiars. Per això dissabte 20 de desembre (el previ a Nadal) és descartat aquest any per molts grups, al quedar la nit de Nadal molt pròxima, en dimecres. No obstant, els dijous 11 i 18, i els divendres 12 i 19 són dates molt cotitzades aquest 2025 per a grups de tota índole.
La patronal remarca, així mateix, que els restauradors de Barcelona han fet un enorme esforç per "no repercutir l’increment de preu de la matèria primera". No obstant, en alguns casos no ha sigut possible i ha pujat el tiquet per persona.
I tot i que molts comensals s’interessen pels preus moderats per poder arribar a les butxaques de la diversitat dels seus grups, les propostes consultades per aquest diari a nombrosos locals solen anar de 40 a 60 euros majoritàriament, amb la tendència consolidada de plats per compartir i un principal per triar, o bé de platillos per compartir tota la vetllada. No obstant, els que busquen opcions des de grans plataformes com The Fork, a Barcelona gasten una mitjana de 34 euros.
Les celebracions d’aquests dies beneficien especialment els establiments de grans dimensions o nous, que molta gent vol descobrir, o bé perquè els organitzadors volen sorprendre els comensals. Per segon any, els restaurants oberts al Balcó Gastronòmic del Port Olímpic són un imant per a grans grups. Fins i tot el cotitzat Eldelmar Hermanos Torres desplega menús tancats per a més de 15 persones, de 80 a 150 euros, que adapta segons el client, sempre basats en la seva oferta marinera. Ja van comptar amb exclusivitats corporatives al novembre, mentre que aquest mes tenen grups gairebé cada dia, expliquen.
Alta demanda
En el cas de Superlocal, a la part baixa del Balcó, de proximitat i més informal, les opcions parteixen dels 50 euros. Pantea Group, que també és propietari de Público (especialitzat en vins i tapes de qualitat, des de 60 euros) i de Can Fisher (arrossos), entre d’altres, destaquen una alta demanda de reserves, que en els grups de particulars es concentren a partir de la setmana vinent, assenyalen.
Fonts d’un altre gran grup local, Somos Esencia, diuen que a un mes de Nadal ja comptaven amb el 75% de les taules reservades per a grups diversos als seus locals, entre els quals hi ha Barraca (arrossos), Brisa Palau de Mar (tapes, brasa i arrossos) i Terra Brava, entre altres.
Establiments acabats d’obrir i amb espais que acompanyen els grups estan tenint una gran demanda, com el nou Casa Telmo, l’últim èxit del grup San Telmo a la zona alta, que dimarts ja va acollir un esdeveniment nadalenc per a un grup de 75 persones. Ofereixen àpats a partir de 45 euros. Fins i tot el renovat Can Lluís, que obrirà en la seva nova etapa a meitat de mes, té reserves de grups prèvies a Nadal per als seus salons, per l’expectació que han despertat.
Per al sector de la restauració, aquesta demanda els proporciona oxigen de cara als mesos més fluixos de l’hivern. Salva Vendrell, president de la nova entitat Barcelona Restauració, que integra establiments d’eixos comercials de barri, destaca que "els sopars i dinars d’empresa de Nadal són una peça clau per a la restauració". I "no és només una qüestió de facturació, sinó que ens permeten omplir sales en dies feiners, donar estabilitat a les plantilles i reforçar el vincle de confiança amb les empreses del nostre entorn", afegeix, a més de les celebracions d’altres tipus de grups.
Els resultats preliminars d’una enquesta que estan fent entre els seus associats revelen que sis de cada deu reserves de grups són per sopar i la resta per a dinars. I que els preus són molt dispars, ja que als barris perifèrics es poden trobar propostes senzilles des de 20 euros, tot i que altres locals arriben a uns 85 euros el menú complet. Estimen que el 80% d’establiments elabora menús tancats per aquestes dates i que la demanda és estable (amb certa tendència a l’alça en alguns casos) i hi ha optimisme entre la majoria dels operadors, tot i que no tots.
Vendrell argumenta que "per a molts establiments, la campanya de dinars i sopars de Nadal marca la diferència entre un desembre normal i un molt bon desembre". L’evolució dels preus també inquieta aquesta patronal, després d’"increments molt forts de costos en energia, matèries primeres i lloguers". Fins i tot ajustant-los, "els marges continuen molt tensionats". Per això, reivindica que "no es continuïn acumulant més càrregues sobre el sector i que es reconegui el valor que aporta la restauració de proximitat al teixit econòmic i social de la ciutat". I llança el prec d’evitar les cancel·lacions d’última hora, que perjudiquen greument els que les pateixen i han deixat fora altres clients.
Portals de reserves com The Fork són un bon termòmetre per als grups petits (comptabilitzen els de 6 a 20 persones) perquè els de més dimensions es contracten directament amb els restaurants. El mes de desembre, el 25% de les reserves que han fet a Barcelona corresponen a grups, assenyalen a aquest diari. A la seva web les puntes són els divendres 12 i el 19 de desembre, que aglutinen el 43% del segment.
Un portaveu explica que el 75% de reserves de grup a la capital catalana són per a taules d’entre 6 i 10; un 18%, d’entre 11 i 15 persones, i un 6% d’entre 16 i 20. Entre els restaurants amb què treballen, el tiquet mitjà resulta de 34 euros aquests dies, calculat en base a la carta i proposta de cada local, detallen. "Observem que les tipologies de restaurants més populars per als grups són mediterranis i italians, cosa que evidencia la recerca de propostes versàtils, ideals per satisfer els gustos diversos dels grups", rematen.
