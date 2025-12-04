UNA XACRA SOCIAL
Gairebé 320.000 dones han patit una agressió sexual grupal a la vida
L’informe d’Igualtat assenyala que 1,5 milions d’espanyoles han sigut víctimes d’abusos en la infància. A més, l’assetjament, sobretot a través d’internet, afecta tres de cada deu enquestades.
El 3,1% de les enquestades diuen haver patit una violació fora de la parella
Patricia Martín
La Macroenquesta de Violència sobre la Dona, publicada ahir pel Ministeri d’Igualtat i l’operació estadística més gran que es fa a Espanya sobre aquest fenomen, té un ampli capítol destinat a les violències masclistes comeses fora de l’àmbit de la parella. I, entre altres aspectes, indica que el 14,5% de les dones de més de 16 anys han patit violència sexual en algun moment de la vida. En números absoluts, aquest percentatge inclou més de tres milions d’espanyoles.
D’elles, el 3,1% ha patit violació, és a dir, agressió amb penetració; el 3,2%, un intent de violació, i el 12,7%, altres formes de violència sexual. Crida especialment l’atenció que un altre 7,4% (és a dir, 1,5 milions de dones) ha patit agressions sexuals en la infància. D’elles, entre les que han viscut els episodis més greus (les violacions), el 46,2% els va patir quan tenia entre 6 i 10 anys; el 39,4%, entre els 11 i els 15 anys, i el 13,8%, amb menys de 6 anys.
Així mateix, un 10,5% de les víctimes de violència sexual han patit agressions en què va participar més d’un atacant: és a dir, més de 300.000 dones (en concret, 319.981) han patit violacions en grup o bé agressions sexuals d’una intensitat més baixa però amb més d’un agressor.
I, malgrat que en l’imaginari col·lectiu els violadors són homes que ataquen les noies en discoteques o en carrerons foscos, l’enquesta torna a demostrar que l’estereotip és incert: la major part dels agressors són coneguts de les víctimes. El 23,1% d’ells són familiars, el 62,7% són amics o coneguts i només el 12% són desconeguts.
A més, set de cada deu violacions tenen lloc en una casa, el 16% en zones obertes com carrers o parcs i només un 11% en entorns festius. Cal destacar, a més, que les violacions amb submissió química se circumscriuen a l’1% de les dones, percentatge que s’eleva al 2,8% de les noies d’entre 18 i 24 anys.
Malgrat la incidència elevada, només el 9,9% de les dones que han patit una violació han presentat una denúncia formal. Els motius més citats per no fer-ho són que "eren menors" d’edat quan van patir l’agressió (37%) o que van sentir "vergonya" (un altre 37%). Els segueixen no concedir importància al que va passar (32%), el temor a no ser creguda (21%) i la por a l’agressor (20%).
Un altre dels aspectes que assenyala la macroenquesta és que la violència sexual deixa seqüeles greus en les víctimes. L’11,6% de les enquestades revelen que han patit lesions físiques, i un 53,8%, psicològiques. De fet, la probabilitat de suïcidar-se és gairebé 13 vegades més elevada entre les víctimes que entre les dones que mai han patit una agressió sexual.
Assetjament sexual i digital
La macroenquesta dedica, a més, un ampli capítol a l’assetjament sexual, ja que es tracta, també, d’un fenomen estès. Tres de cada deu espanyoles han patit aquest tipus d’agressió en algun moment de la seva vida, és a dir, 7,7 milions en números absoluts. El 16,2%, durant la infància, i en el 71,3% dels casos l’agressor, aquí sí, va ser un home desconegut.
Es tracta d’un masclisme a l’alça a causa que les tecnologies faciliten l’assetjament sexual. De fet, el 9,4% de les dones (2.005.630) declaren haver rebut missatges sexualment explícits i inapropiats, de manera virtual, que les han fet sentir ofeses, humiliades o intimidades; al 2,9% (621.006) algú les ha obligat a veure material pornogràfic contra la seva voluntat o els ha mostrat o enviat imatges o fotos sexualment explícites que les han fet sentir ofeses, humiliades o intimidades, i al 2,1% (443.298) algú els ha insistit o les ha amenaçat o coaccionat perquè enviessin fotos o vídeos eròtics o sexuals d’elles en contra de la seva voluntat.
De manera paral·lela, l’estudi mesura la violència digital, amb connotacions sexuals o sense, i calcula que el 12,2% de les espanyoles han patit assetjament a través de les tecnologies en algun moment de la vida.
