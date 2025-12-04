Epidèmia
La grip creix a Espanya un 42% en una setmana per l’avanç de casos en nens petits
Així es desprèn de l’últim butlletí epidemiològic de l’Institut de Salut Carles III, que manté la tendència a l’alça de totes les infeccions respiratòries entre el 24 i el 30 de novembre
Nieves Salinas
Els casos de grip detectats en Atenció Primària s’han incrementat un 42% en una setmana, fins a arribar a una taxa de 170,4 contagis per cada 100.000 habitants. Destaca l’increment en nens, amb el doble de contagis en els d’1 a 4 anys i gairebé el triple en els menors d’1. Així es desprèn de l’últim butlletí epidemiològic del Sistema de Vigilància d’Infecció Respiratòria Aguda (SiVIRA), de l’Institut de Salut Carles III, que manté la tendència a l’alça de totes les infeccions respiratòries –grip, Covid-19 i virus respiratori sincitial (VRS)–, causant de la bronquiolitis entre el 24 i el 30 de novembre.
En concret, la taxa d’IRAs (infeccions respiratòries agudes detectades en Atenció Primària), passa de 521,3 a 643 casos/100.000 habitants, tot i que la intensitat amb què circulen continua sent baixa, destaca l’ISCIII. El virus que més creix continua sent el de la grip: després d’entrar la setmana passada en la fase d’epidèmia, en el període analitzat la taxa se situa en 170,4 quan la setmana prèvia era de 119,9.
Els nens petits
El grup d’edat més afectat és el de menors d’1 a 4 anys, on es duplica de 428,5 a 871,7, tot i que el creixement és molt més gran en els menors d’1, que gairebé es tripliquen al passar de 267,2 a 766,6. Així mateix, i a diferència de l’anterior setmana, quan es va mantenir estable en 2,6, la pujada de la grip comença a deixar-se notar als hospitals, amb un lleuger augment de la taxa d’ingressos de 3,9 casos/100.000 h en la setmana prèvia).
En termes de gravetat, des de l’inici de temporada en la setmana 40/2024, els casos hospitalitzats per grip presenten un 21,5% de pneumònia, un 4,1% d’admissió a l’uci i un 4,9% de letalitat.
Per la seva banda, després d’experimentar un retrocés la setmana prèvia, la covid-19 escala a més del doble als centres de salut (de 4,7 a 11,6). La incidència més gran es presenta al grup 70-70 (14,7), seguit del de 60 a 69 (10,8), sense que això de moment es traslladi als hospitals, en els quals la xifra d’ingressos és de 0,6 (fa una setmana era el 0,4). Finalment, el VRS augmenta del 18,2 al 25,7, la qual cosa deixa un lleuger increment d’hospitalitzacions del 0,8 a 1,7.
