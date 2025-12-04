Denúncia de CSIF
La grip tensa les urgències d’hospitals: llits als passadissos i esperes de tres dies per ingressar a planta
El sindicat CSIF obté dades de les comunitats, tant als hospitals com als centres de salut, que parlen d’una situació que comença a ser preocupant
L’organització exigeix reforços immediats perquè s’han perdut 44.000 llocs de treball en la sanitat des del setembre
Nieves Salinas
L’epidèmia de grip, juntament amb altres malalties respiratòries i els virus gastrointestinals i la covid, comencen a tensar els serveis d’Urgències dels hospitals de tot Espanya. I, per descomptat, els centres de salut, tant en les consultes com en punts d’atenció continuada. Així ho ha constatat la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) que parla d’una situació que comença a ser «preocupant». En alguns hospitals d’Andalusia ja s’acumulen pacients als passadissos i han d’esperar fins a 14 hores per a un llit a urgències i fins a tres dies per a un ingrés a planta, exemplifica el sindicat.
Quant a la situació en Atenció Primària, la llista d’espera per veure el metge de família arriba als 15 dies en comunitats com Castella-la Manxa; i també és habitual que s’hagin suspès cirurgies i proves diagnòstiques per personal insuficient en els serveis de salut d’algunes regions. Aquesta situació adverteix CSIF, «és conseqüència de la manca de professionals» de totes les categories, sobretot per la pèrdua de metges i infermeres.
CSIF ha obtingut exemples d’aquesta saturació en diverses comunitats. A Catalunya, la situació a l’Atenció Primària a tota la comunitat autònoma «és actualment molt tensa» per l’augment de casos de grip. El Servei Català de Salut va activar l’1 de desembre el seu programa de contractacions de reforç d’hivern. No obstant, no s’han fet públiques les xifres desglossades per hospitals o àrees assistencials, remarca el sindicat.
Espera després del triatge
A la Comunitat de Madrid, afegeixen, els serveis d’urgències es troben tensats –sobretot en cap de setmana– amb esperes de fins a 3 hores per ser valorat per un metge després del triatge. A més, en alguns centres hospitalaris i d’Atenció Primària ja s’han activat contractacions de reforç d’hivern aquesta mateixa setmana, tot i que el nombre de professionals incorporats no ha sigut encara comunicat.
A Andalusia, l’escassetat de plantilla també ha provocat cancel·lacions i retards en quiròfans i proves diagnòstiques. Quant a Atenció Primària, la situació assistencial és «precària», i preocupa especialment la suspensió d’agendes de tarda en alguns centres de salut de províncies, com Cadis.
En el Servei de Salut de Castella-la Manxa, s’han registrat ingressos per grip lleugerament a l’alça, peròel pla d’hivern no estava iniciat oficialment i només es van comunicar 20 infermeresper prolongar vacunació, sense reforç en altres categories assistencials. La llista d’espera en Atenció Primària arriba a 15 dies, i es comencen a registrar problemes en els serveis d’Urgències dels centres hospitalaris, descriu el sindicat.
40 pacients diaris
Un altre exemple. A Astúries, la majoria de les àrees sanitàries no han rebut reforços de personal, malgrat l’increment de la pressió assistencial. Les plantilles són insuficients en Atenció Primària, hospitalització i urgències, amb agendes que superen els 40 pacients diaris, esperes de més d’una setmana per a cita i torns sense cobrir que impedeixen garantir descansos reglamentaris, relata CSIF.
A urgències hospitalàries ja es detecta saturació abans del pic epidèmic, amb esperes superiors a 24 hores per ingressar en diverses àrees i cancel·lacions d’activitat quirúrgica i diagnòstica per falta de personal. Les urgències de l’Hospital Universitari Central d’Astúries (HUCA) van registrar el cap de setmana passat 511 pacients en un sol dia, «cosa que suposa un rècord històric».
A Galícia, els casos de grip augmenten en tots els grups d’edat, cosa que està provocant que l’espera en Atenció Primària se situï entre 10 i 15 dies i, respecte a les Urgències, la mitjana per a un ingrés se situa entre 2 i 4 hores, mentre que per ingressar a planta l’espera oscil·la entre 3 i 5 hores i, a Cantàbria, de manera puntual, s’han doblat llits (ingressar en una habitació més pacients dels previstos) i les urgències d’algun hospital han col·lapsat el cap de setmana.
A Navarra, amb dades facilitades en aquest cas per la Societat Espanyola de Medicina d’Urgències i Emergències (SEMES), s’està veient més afectació de la grip en edats joves (nens i adolescents) tot i que està augmentant en totes les franges d’edat, principalment pel virus H3N2. Des de la comunitat foral admeten que s’està registrant un «augment gradual dels ingressos hospitalaris per grip».
