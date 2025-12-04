Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Les persones amb discapacitat clamen pels seus drets

Jordi Otix

Sota un fons de música en directe, 35 personalitats de la societat catalana van posar ahir veu al text de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de l’ONU. Va ser el plat principal de l’acte No passem pàgina. Subratllem-la, de la Fundació Institut Guttmann, celebrat al Born amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat.

