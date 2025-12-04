Les persones amb discapacitat clamen pels seus drets
Jordi Otix
Sota un fons de música en directe, 35 personalitats de la societat catalana van posar ahir veu al text de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de l’ONU. Va ser el plat principal de l’acte No passem pàgina. Subratllem-la, de la Fundació Institut Guttmann, celebrat al Born amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat.
