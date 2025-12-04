Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Pop Mart obrirà a l’antic Pedralbes Centre una megabotiga de Labubus

Barcelona 12/09/2025 Barcelona. Abre la segunda tienda de Pop Mart con muñecos Labubu. Calle Pelai 17. AUTOR: JORDI OTIX

Barcelona

Els Labubus, els peluixos col·leccionables de Pop Mart, continuen desfermant passions a Barcelona. Després de la gran estrena de les seves dues primeres botigues al centre de la ciutat l’estiu passat, la companyia xinesa prepara ara un nou salt amb l’obertura d’un gran establiment situat a l’avinguda Diagonal, en concret dins de l’antic Pedralbes Centre.

Segons va avançar ahir Expansión, Pop Mart ha firmat el lloguer del local on fins ara operava la cadena barcelonina de moda Furest, a l’edifici Dau, que forma part del complex d’oficines i zona comercial que integra també l’edifici Prisma, propietat de Colonial SFL. L’espai, de 200 metres quadrats, conviurà amb marques com Uniqlo i Miller & Marc, i es reforçarà així el pol comercial que s’està consolidant en aquest tram de l’avinguda Diagonal.

La nova obertura s’afegeix a l’accelerat creixement de la marca a la ciutat. A l’agost, Pop Mart va obrir la seva primera botiga, al Portal de l’Àngel. Poc després, al setembre, en va inaugurar una altra que va ubicar-se al carrer de Pelai.

