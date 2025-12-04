Salut pública
El protocol comú contra la grip aconsella la mascareta
Sanitat i les comunitats pacten un document amb recomanacions com afavorir el teletreball de les persones que presentin símptomes.
Nieves Salinas
La Comissió de Salut Pública, composta per representants de Salut Pública del Ministeri de Sanitat i de les conselleries de Salut de totes les comunitats i ciutats autònomes, va aprovar ahir un protocol comú d’actuació davant malalties respiratòries agudes com la grip, que aquestes setmanes va a l’alça a Espanya. Les mesures per mitigar l’impacte de la grip inclouen la recomanació de l’ús de mascaretes si es tenen símptomes en centres sanitaris i residències.
El Document Marc de Recomanacions per al control de les Infeccions Respiratòries Agudes (IRAs) aprovat parteix de l’experiència acumulada durant la pandèmia de covid-19 i reforça la vigilància integrada posada en marxa després d’ella, en línia amb les directrius del Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de Malalties (ECDC) i l’Organització Mundial de la Salut (OMS). "Vam aprovar amb totes les comunitats autònomes un protocol comú davant la grip, la covid i altres infeccions respiratòries. El teletreball o les mascaretes en centres sanitaris salven vides. Vam dir que era necessari i possible. I ho hem aconseguit", va avançar la ministra de Sanitat, Mónica García, a les seves xarxes socials.
Quatre escenaris
El document defineix quatre escenaris diferents de risc: situació interepidèmica o basal, epidèmia de nivell baix o mitjà, epidèmia de nivell alt i epidèmia de nivell molt alt. Aquesta classificació permet adaptar les mesures a l’evolució de la situació epidemiològica a cada territori, reforçant la capacitat de resposta sanitària.
El protocol marca una sèrie de recomanacions generals, entre les quals l’ús de la mascareta quan es tinguin símptomes, especialment si es té contacte amb persones vulnerables, o bé la reducció de les interaccions socials en aquests casos. També s’insta a procedir a la ventilació adequada d’espais i la higiene respiratòria i de mans. Així mateix, s’anima a la difusió de recomanacions de vacunació davant de patògens respiratoris, el manteniment i enfortiment dels sistemes de vigilància, la formació del personal sanitari i no sanitari, i la revisió dels plans de contingència de centres sanitaris i sociosanitaris per garantir la continuïtat assistencial.
En l’escenari de situació interepidèmica o basal es recomana l’ús de la mascareta a les persones que tinguin símptomes respiratoris. En el d’epidèmia de nivell baix o mitjà, s’intensifica la recomanació de l’ús de mascareta quirúrgica per part de persones amb símptomes i en entorns vulnerables. En hospitals, es recomana el seu ús en àrees sensibles tant per professionals com per pacients i acompanyants. En el d’epidèmia de nivell alt, s’aconsella l’ús generalitzat de mascareta en espais comuns de centres sanitaris i, si la feina ho permet, es recomana afavorir el teletreball de persones amb símptomes.
