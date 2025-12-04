Salut espera que el pic del virus arribi a Catalunya entre aquest cap de setmana i Nadal
El contagi de grip s’ha intensificat durant l’última setmana i es troba ja en un nivell epidèmic moderat, amb 137 casos per cada 100.000 habitants.
Laura Teixidor
La grip segueix en augment a Catalunya i l’última setmana ha fet un salt notable fins a assolir una taxa de 137 casos per cada 100.000 habitants, situant el país en un nivell epidèmic moderat. El virus va començar a circular amb més intensitat en la setmana 45, quan es va superar el llindar epidèmic amb 45 casos per 100.000 habitants. Des d’aleshores l’activitat gripal no ha deixat de créixer.
L’increment més acusat s’ha produït entre les setmanes 47 i 48, especialment entre els nens i els adolescents, que presenten les taxes més altes (267 i 343 casos per 100.000 habitants en els grups de 0-4 i 5-14 anys).
Els serveis de vigilància alerten que la circulació del virus continuarà augmentant i preveuen que el pic arribi entre el pont de desembre i Nadal, un avanç respecte a temporades anteriors. La consellera de Salut, Olga Pané, calcula que "en unes dues setmanes" s’arribarà al nivell alt, que correspon a uns 218 casos per cada 100.000 habitants.
Davant aquest escenari, el Departament de Salut va recordar que aquest és un bon moment per vacunar-se, especialment perquè la immunització triga uns dies a generar protecció. Des de dilluns passat, la vacunació està oberta a tota la població, més enllà dels grups prioritaris.
La consellera es va mostrar satisfeta amb la campanya de vacunació actual, que ha arribat a 170.000 persones més, segons va indicar. Quant a les crítiques del sector de la infermeria per obrir la vacunació sense cita, va defensar que, si s’analitzen les xifres, cada dia s’han administrat unes 2.000 o 2.500 vacunes per aquesta via, un volum total que "no és tant" si es reparteix entre tots els CAPs. "Creiem que tampoc és motiu de col·lapse", va manifestar. Pané va afirmar que des de la conselleria recomanen l’ús de la mascareta "a partir del llindar alt", però va afegir que les persones amb símptomes ja haurien de portar mascareta, especialment si es relacionen amb persones grans o amb malalties cròniques. Va afegir que als hospitals la recomanació és utilitzar-la a partir del nivell alt.
