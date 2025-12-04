Salut
Treball proposa sancionar Santa Coloma per un contagi de legionel·la
Inspecció resol que l’Ajuntament no havia d’encarregar la prevenció de la malaltia a centres esportius a qui no tenia aquesta funció. Un treballador municipal va emmalaltir i encara n’arrossega seqüeles.
Manuel Arenas
L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i l’empresa Emiser "van contribuir de manera determinant a la situació que va derivar en el contagi" per legionel·la d’un conserge municipal a qui va ser indegudament encomanada la revisió d’instal·lacions esportives a la ciutat catalana l’agost del 2024. És la conclusió a què arriba la Inspecció de Treball del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat, que en una resolució recent que ha pogut consultar EL PERIÓDICO proposa sancionar tant el consistori com la concessionària pel que considera una "greu" infracció de la normativa de riscos laborals. La concreció de la sanció serà a càrrec del director de Serveis Territorials de Barcelona de la Conselleria.
L’organisme laboral avala el treballador J. M. D. F., que cinc dies després d’haver portat a terme la tasca en qüestió va ser traslladat a l’hospital, va estar ingressat a l’uci 18 dies i es va mantenir 30 més hospitalitzat amb diagnòstic de legionel·losi. Els informes mèdics acreditats davant la Inspecció de Treball detallen un diagnòstic de pneumònia per legionel·la de la qual va derivar "una altra sèrie de lesions a òrgans del treballador" amb seqüeles respiratòries.
En l’informe d’Inspecció de Treball consta el document clau en què es basa la responsabilitat del consistori: un tècnic municipal de l’àrea de Cultura i Esports va sol·licitar explícitament per correu electrònic a l’empresa concessionària del servei, el centre especial d’ocupació Emiser, que un dels seus treballadors s’encarregués de la "prevenció de la legionel·la".
Inspecció de Treball considera que aquesta petició expressa no s’havia de produir, atès que aquesta tasca específica no quedava coberta pel contracte entre l’Ajuntament i la concessionària i, sobretot, perquè l’Administració local tenia externalitzades les funcions de manteniment de les instal·lacions, que inclouen el control de la legionel·losi, a dues altres empreses: Tecnocontrol i Imesapi.
Perill conegut i regulat
"Ordenant o permetent que una tasca de risc s’executés fora del protocol establert i sense exigir que la portés a terme l’empresa especialitzada, l’Ajuntament incompleix el deure de vigilància i control i, per tant, incorre en responsabilitat per l’exposició del treballador a un perill conegut i regulat", assenyala Inspecció de Treball, que afegeix que l’empleat va revisar 272 dutxes als set pavellons municipals en tres dies d’agost del 2024. En algunes ja hi havia hagut legionel·la.
