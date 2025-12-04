La troballa d'un patró molecular en malalties del cervell i l'intestí obre la via per millorar la detecció del Parkinson
Una investigació liderada pel CSIC i el CIBERSAM identifica la mateixa desregulació de tres microRNA
ACN
Una investigació liderada pel CSIC i el CIBERSAM ha trobat un patró molecular en malalties del cervell i l'intestí, que obre una via per millorar la detecció del Parkinson. L'equip investigador ha identificat la mateixa desregulació de tres microRNA en mostres post mortem del cervell de pacients amb Parkinson i amb trastorn depressiu. Els microRNA són petites molècules reguladores de l'expressió gènica. A més, el mateix patró d'aquests res microRNA alterats tant en Parkinson com en depressió, també s'havia descrit prèviament en pacients amb patologia inflamatòria intestinal.
L'estudi fa un pas més i confirma, mitjançant proves en model murí, que aquesta desregulació produeix estats proinflamatoris intestinals i l'ha connectat, concretament, "amb un augment en l'expressió de les citoquines TNFα i IFN-gamma, i amb l'activació de la via de senyalització NFKB1, que són marcadors inflamatoris".
Els investigadors han pogut reproduir i confirmar la mateixa cascada molecular en dos models de ratolí. El primer, un model amb estrès que presenta un perfil similar a la depressió, mostrava el mateix patró alterat de microRNA i un augment dels marcadors inflamatoris al cervell. En un segon model, amb una sobreexposició patològica d'alfa-sinucleïna en les neurones de serotonina i que desenvolupa un fenotip depressiu i de Parkinson, també es repetia el patró exacte de microRNA i d'inflamació, tant al cervell com a l'intestí.
Segons, la investigadora de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques de Barcelona del CSIC (IIBB-CSIC) i del CIBERSAM I líder de l'equip d'investigadors, Analia Bortolozzi, la clau de l'estudi és que s'identifica aquest eix específic d'inflamació, la tríada microRNA actuant sobre els marcadors d'inflamació, com un mecanisme molecular comú que connecta la fisiopatologia del Parkinson, de la depressió i de la disfunció intestinal.
Noves vies de recerca
Els investigadors apunten que la troballa proporciona evidència directa d'un procés patològic paral·lel que abasta l'eix intestí-cervell i suggereix un bucle inflamatori bidireccional. Si bé en el cas dels humans la investigació només va analitzar mostres de teixit cerebral, hi ha altres estudis que han confirmat la presència de l'acumulació patològica d'alfa-sinucleïna a l'intestí. A més, se sap que els símptomes gastrointestinals sovint precedeixen els símptomes motors en anys, tot i que no tots els pacients semblen seguir aquest patró de propagació.
"La base del nostre estudi és l'elevada correlació clínica ja documentada: més del 80% dels pacients amb Parkinson presenten trastorns gastrointestinals, i hi ha una associació bidireccional entre Parkinson, depressió i malalties inflamatòries intestinals", apunta Bortolozzi. Alguns estudis fins i tot situen la prevalença d'aquests trastorns gastrointestinals en fases primerenques de la malaltia en xifres del 81% i fins i tot del 88,9%.
La investigadora diu que la recerca planteja la idea d'analitzar biòpsies intestinals de pacients vius, que són més accessibles que el cervell. Afegeix que també es podrien analitzar fluids biològics, com el plasma o el líquid cefalorraquidi, la qual cosa podria ser una eina útil per al diagnòstic precoç i el cribratge de pacients.
Els microRNA són una opció prometedora com a biomarcadors per a la detecció del Parkinson, ja que són estables en els fluids corporals i més fàcilment accessibles. De fet, ja existeix una intensa investigació per identificar els microRNA que serien més idonis per discriminar amb precisió els pacients amb Parkinson dels controls sans, amb l'objectiu d'aconseguir un diagnòstic primerenc i permetre una intervenció precoç. El treball s'ha publicat a la revista 'Journal of Neuroinflammation'.
