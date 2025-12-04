Recompte d’Arrels
Vuit persones sense llar que malviuen en un pàrquing: «No fan res per la gent com nosaltres»
Més de 600 voluntaris recorren Barcelona per actualitzar el cens de persones que pernocten a l’espai públic
Pau Lizana Manuel
Els resultats no se sabran fins d’aquí a uns dies, però els pronòstics no són bons. «Fa uns mesos que estem en bastant moviment en l’espai públic; des del juny s’han fet alguns desallotjaments en parcs o espais on s’havien agrupat algunes persones», explica la directora de la Fundació Arrels, Beatriz Fernández, abans que comenci el recompte de persones sense llar. Es refereix a les intervencions de l’ajuntament al parc de Joan Miró, al parc de la Ciutadella o, més recentment, al capdavant de l’antiga estació de la Sagrera. El consistori va expulsar d’aquests tres assentaments els seus ocupants deixant-los encara més a la intempèrie.
«El que volem veure [amb el recompte] és precisament això. ¿On van les persones desallotjades?’», segueix Fernández. Per estudiar-ho, Arrels ha organitzat i coordinat un repàs exhaustiu dels carrers de Barcelona gràcies a més de 600 voluntaris que, centímetre a centímetre i seguint els mapes que l’entitat ha deixat preparats, s’han recorregut la ciutat sencera.
Així ho han fet la Rocío i el Miquel. Ella treballa per a la fundació des de fa ja gairebé un quart de segle i ell col·labora amb el recompte gairebé des de la primera edició, el 2008. «Recordo un any en què gairebé no vam veure ningú, però que la nostra zona de recerca era tan gran que vam estar donant voltes fins a les quatre de la matinada», explica el Miquel, que sempre, i també aquest any, recorre la zona del Baix Guinardó.
Abans de posar-se a caminar, un coordinador de l’entitat s’ha reunit amb ells i 11 persones més que controlaran carrers i barris pròxims. Allà assignen el Miquel i Rocío amb una altra parella i els donen el mapa corresponent. Hauran d’anar coordinant per no encavalcar-se els uns amb els altres i intentar traçar la ruta més eficient per cobrir tot el terreny.
No és una zona on, a priori, s’esperi que hi hagi molta gent dormint al carrer. De fet, no és fins ben passades les 23.00 hores, gairebé hora i mitja després d’haver arrencat, que troben la primera persona sense llar. És un home que jeu a l’entrada d’un pàrquing. Va molt abrigat i malgrat estar adormit guarda les mans a les butxaques, però no està tapat amb cap tipus de manta. Només un fi cartró i una bossa de la compra que utilitza com a coixí el separen mínimament del terra.
Les dues voluntàries que l’han trobat segueixen llavors les instruccions d’Arrels. Entren en un formulari web propi i indiquen la localització, si és home o dona i si té animals de companyia. Tampoc desperten ni molesten l’home. «No és una enquesta, no volem parlar amb les persones. Si algú ens parla, l’atendrem; però en cap cas l’objectiu és envair l’espai de ningú», havia recordat Beatriz Fernández abans de sortir al carrer.
Passen uns minuts sense gaire moviment fins que la Rocío i el Miquel tornen a trobar algú. En un pàrquing del carrer de Lepant, on les rates campen al seu aire, hi ha almenys quatre tendes de campanya i vuit persones passant la nit. Alguns d’ells encara estan desperts, així que els voluntaris poden afinar el seu recompte. Hi ha dos joves que conviuen en una botiga. Molt a prop hi ha dues botigues molt juntes en les quals sembla que hi hagi més d’una persona fent vida. Els voluntaris, no obstant, només poden sumar al recompte un jove que està assegut fora de la botiga. Encara queden al pàrquing dues tendes de campanya més, tot i que totes dues estan tancades.
«Saps el fred que es passa?»
I en l’accés a l’aparcament encara queden quatre persones més. En aquest cas no tenen tenda de campanya ni cap tipus de refugi: dormen sobre matalassos col·locats sobre el terra i completament a la intempèrie.
Estan desperts, així que ens parlen. «¿Saps el fred que es passa? Hi ha gent que creu que amb un parell de mantes ja fas, però d’això res», denuncia una d’elles, que prefereix no donar el nom. Malgrat voler guardar l’anonimat, demana que la seva situació es conegui: «Això s’ha de saber». Assegura que tot i que ella «encara és jove» i pot «aguantar segons quines coses», al carrer hi ha famílies i gent gran que ho passa molt pitjor. «Si et fan fora de casa teva amb 80 anys com està passant, ¿on vas?» ,lamenta indignada. «És que sembla que no facin res pels problemes de veritat, o per la gent com nosaltres. Que han fet la Via Laietana tres vegades i aquí seguim», sentencia.
El recorregut del Miquel i la Rocío segueix barri avall, tot i que no hi ha tants casos una vegada s’arriba a les facetes de Cerdà. A l’espera que es vagin coneixent les conclusions d’Arrels, l’ajuntament ha fet públic el seu propi cens del mes de novembre. Hi ha 1.784 persones vivint al carrer, un 12,84% més que el mes passat.
