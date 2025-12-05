Ensenyament
A 4t d’ESO triaran entre matemàtiques acadèmiques o pràctiques
El desdoblament de l’assignatura en l’últim curs de l’educació obligatòria es deu a l’acatament d’una sentència del TSJC que exigeix l’adaptació a la LOMLOE.
Helena López
El Departament d’Educació i FP està treballant en canvis en el currículum de l’ESO que suposaran un desdoblament en les Matemàtiques a 4t d’ESO. Segons ha pogut saber EL PERIÓDICO, en l’últim curs de l’educació obligatòria, l’alumnat català podrà elegir entre unes matemàtiques "acadèmiques", en el cas que vulguin cursar després un Batxillerat científic o tecnològic, o unes matemàtiques "més pràctiques", en el cas que optin per un Batxillerat social, humanístic o artístic o per un cicle formatiu de Formació Professional. Aquesta opcionalitat és una cosa que ja tenen els estudiants d’altres comunitats autònomes.
El detonant del canvi en un currículum que amb prou feines té tres anys –es va aprovar el 2022– ha sigut una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que atén el recurs presentat (i guanyat) pel sindicat Professors de Secundària (Aspepc), que obliga la conselleria a adaptar el currículum d’educació bàsica a la LOMLOE, la llei d’educació espanyola, que recull aquest desdoblament de les matemàtiques a 4t d’ESO i que no està recollit en l’actual currículum català. Fonts del Departament d’Educació i Formació Professional (FP) confirmen a aquest diari que estan treballant en aquesta adaptació del currículum en compliment de la sentència, però adverteixen que la modificació d’un decret d’aquestes característiques porta el seu temps.
De fet, estan també modificant el currículum de Batxillerat, també del 2022 i també per mirar d’adaptar-lo a la LOMLOE, tot i que en aquest cas no només per una resolució judicial sinó per un requeriment del mateix Ministeri d’Educació, que instava el Govern a aplicar la fusió de la física i la química, una mesura que ha sigut acollida amb crítiques entre el professorat català. Des dels centres educatius de secundària miren aquests canvis, de moment, des de la distància. D’una banda, perquè encara no han rebut per escrit ni a cap document oficial informació sobre quan caldrà portar-los a terme, tot i que el sindicat Professors de Secundària, a l’anunciar la seva victòria judicial aquesta tardor, afirmava que aquesta modificació entraria en vigor el curs 26-27 vinent.
Alguns directors de centres escolars assenyalen que des d’Educació sí que se’ls ha comunicat de forma verbal el desdoblament de les Matemàtiques en 4t de l’ESO en alguna de les reunions mantingudes fins ara per abordar el repte d’impulsar la millora educativa d’aquesta matèria. En concret, sobre aquest assumpte, la sentència impugna l’apartat 10.1 h) del Decret 175/2022 d’Ordenació dels estudis de l’Educació Bàsica "sobre la matèria única de matemàtiques" al considerar que "no s’ajusta a la normativa bàsica, que preveu les opcions de matemàtiques A i B".
Un mínim de competència
Des del sindicat denunciant, sobra dir-lo, veuen amb bons ulls el desdoblament, que entenen com "una oportunitat per abordar continguts més abstractes amb l’alumnat interessat en continuar estudiant matemàtiques" i al no tan interessat "se li podrà exigir un mínim de competència matemàtica per comprendre el món que els envolta".
Veus docents molt allunyades de la manera d’entendre la docència de Professors de Secundària –molt crítics amb els models més competencials o globalitzats– no veuen amb mals ulls el desdoblament. Malgrat insistir a estar en contra de la segregació de l’alumnat per nivells, algunes veus defensores, aquestes sí, del treball globalitzat, apunten que el desdoblament pot ser una solució per suavitzar el drama de les matemàtiques a l’arribar a Batxillerat.
- Identifiquen el cadàver d'un jove que va aparèixer ofegat amb un cinturó de pedres en una cala de Lloret de Mar el 2018
- Es troba amb un grup de cabres salvatges a Montserrat i demana consell a ChatGPT: 'Estem aturats al mig de la muntanya i no sabem què fer
- Condemnats a penes de presó dos metges que es van deixar una tovallola a l’abdomen d’una pacient
- Sorpresa a les piscines municipals de Manresa: apareixen restes dels vestidors dels anys 50
- Leroy Merlin tancarà la seva botiga de Manresa el 31 de desembre
- Els caçadors s'activen a Castelladral per contenir la pesta porcina però demanen al Govern ajuda urgent per recollir la carn de caça
- Glòria, jubilada de Manresa de 68 anys que busca l'amor a First Dates: 'Em vaig casar sense estar enamorada i verge
- Un autònom, preocupat per la seva pensió en el futur: paga 400 euros de quota i quan es jubili cobrarà 1.000 euros al mes