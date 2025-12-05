Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Sentència

Absolts dos mossos acusats de col·locar cocaïna a un estibador del port

Imatge de l'operació policial de Mossos

Imatge de l'operació policial de Mossos / Mossos

J. G. Albalat

Barcelona

Una suposada guerra entre clans pel control de la droga al port de Barcelona ha quedat en foc d’encenalls. L’Audiència de Barcelona ha absolt els dos mossos d’esquadra per a qui la fiscalia reclamava 18 anys i nou mesos de presó, segons la sentència a què ha tingut accés EL PERIÓDICO. Els agents estaven acusats d’haver accedit a la base de dades policials per facilitar que dos imputats més (també exculpats) col·loquessin cocaïna al vehicle d’un estibador, Carlos L. Els dos policies van arribar a ser suspesos de sou i feina, però el 2021 van tornar a treballar i estan en actiu. Durant la investigació judicial va sortir a col·lació el nom d’un altre estibador amb qui Carlos L. estava enfrontat: David Caballero, àlies Bubito, assassinat d’un tret al cap mentre esmorzava a la terrassa d’un bar a Montgat, el novembre del 2024.

La sentència només considera provat que el 15 de juny del 2016 a la tarda Carlos L. va anar a un gimnàs de l’avinguda Diagonal de Barcelona, on va aparcar el seu vehicle, un Volkswagen Golf. Posteriorment, els Mossos van localitzar al cotxe una destral, una navalla de tipus punyal i una pistola semiautomàtica, 887 grams de cocaïna i 112 d’haixix.

Delació

Minuts abans d’aquesta troballa, un home anomenat Alberto va delatar aquests fets trucant amb número ocult a la comissaria de Sant Martí i identificant-se com a confident d’un agent anomenat Trini. L’estibador Carlos L. va ser finalment detingut, tot i que el jutge el va deixar en llibertat. Tres anys després va ser exculpat.

La sentència és contundent a l’afirmar que no s’ha acreditat que les dues persones acusades de col·locar la droga al vehicle de l’estibador participessin en aquesta acció, "ni que els agents acusats" accedissin a informació de la base de dades policials, ni tampoc que la transmetessin "indegudament".

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents