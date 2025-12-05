Terratrèmol a Màlaga
La Junta d’Andalusia activa la preemergència sísmica després del terratrèmol de magnitud 4,9 a Màlaga
Tot i que no s’han registrat danys personals ni materials, la tremolor s’ha deixat notar a 140 localitats andaluses
Chaima Laghrissi
La Junta d’Andalusia ha activat la fase de preemergència del Pla Davant el Risc Sísmic, després del terratrèmol registrat aquest divendres a Màlaga. El sisme, de magnitud 4,9, va tenir el seu epicentre a Fuengirola, a les 10.38 hores, i va ser perceptible a diverses localitats pròximes, incloent-hi municipis de Màlaga, Sevilla i Còrdova.
Tot i que el terratrèmol ha sigut àmpliament sentit, les autoritats han confirmat que no s’han registrat danys materials ni personals. No obstant, davant la possibilitat de rèpliques o noves tremolors, el Conseller d’Interior de la Junta d’ Andalusia ha activat aquesta fase preventiva per garantir la seguretat dels ciutadans i mantenir un control més estret sobre la situació.
Terratrèmol sentit a molts municipis andalusos
Des de les primeres hores després de la tremolor, els serveis d’emergència han rebut avisos dels municipis afectats, però de moment, la situació es manté sota control sense incidències greus. Les autoritats continuen monitorant l’activitat sísmica per avaluar qualsevol possible evolució del fenomen.
La fase de preemergència implica més coordinació entre els diferents cossos de seguretat i emergència, així com la recomanació a la població de seguir les pautes de seguretat en cas de nous moviments sísmics.
Es recomana als residents de la zona mantenir-se informats a través dels canals oficials i seguir les recomanacions de la Junta d’Andalusia per minimitzar els riscos en cas de rèpliques.
