Mobilitat
BCN allarga al 2026 la zona verda de vespre a Montbau i Sant Genís
Judith Cutrona
Aquest desembre farà sis mesos des que els veïns dels barris de Montbau i Sant Genís dels Agudells disposen de dues hores més de zona verda per aparcar al carrer. Després d’anys d’insistir a l’Ajuntament de Barcelona, l’actual govern de Jaume Collboni va decidir ampliar de les 20.00 a les 22.00 l’àrea verda als dos barris, amb una prova pilot que va començar al juny. A finals d’any s’havia de fer l’avaluació, però l’Executiu ha decidit posposar-la fins a principis del que ve, previsiblement entre gener i febrer del 2026, període durant el qual continuarà l’ampliació d’horari.
"Barcelona de Serveis Municipals està fent una vigilància intensiva per veure com funciona i que es respecti la zona verda. Havíem pensat a fer a finals d’any la primera avaluació, però ens estimem més esperar-nos una mica". Així ho va explicar el regidor d’Horta-Guinardó, Lluís Rabell, als veïns en el consell de barri del 24 de novembre.
El motiu és una altra de les transformacions que es portaran a terme l’any que ve també a Montbau: la construcció de la primera rampa mecànica que tindrà Barcelona i que s’estendrà pel carrer de la Poesia. A causa de l’afectació que generaran les obres –que començaran el gener del 2026 i que duraran fins al juny del 2027–, l’Ajuntament convertirà les places de zona blava del carrer de l’Arquitectura en zona verda. D’aquesta manera, el consistori s’estima més esperar a veure "com funciona el conjunt", és a dir, a veure com es compagina la prova pilot amb la conversió de places al carrer de l’Arquitectura.
