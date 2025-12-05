Cabify aplicarà un suplement d'un euro a trajectes cap als principals llocs turístics de Barcelona
Tothom hi està d'acord, hi ha un turisme massiu
Gisela Macedo
Cabify ha anunciat que començarà a aplicar un suplement d'un euro als trajectes que tinguin com a destinació alguns dels llocs turístics més emblemàtics de Barcelona. La notícia, avançada per 'La Vanguardia' i confirmada per fonts de la companyia a aquest diari, indica que la mesura es posarà en marxa de manera "immediata". Ara com ara, les destinacions afectades són la Sagrada Família, el Park Güell, la Casa Batlló i la Casa Milà.
"Hi ha un problema reconegut per totes les administracions i la societat civil que hi ha una massificació turística", afirmen des de l'empresa, si bé també sostenen que donen suport al turisme per la seva contribució econòmica, però volen "que els barcelonins puguin continuar gaudint de la ciutat sense veure's afectats per la pressió turística". Per això, expliquen que els diners recaptats amb aquest suplement es destinaran a associacions veïnals.
La companyia ha aclarit que l'import extra se sumarà directament al preu final del viatge i no apareixerà desglossat a l'aplicació.
La setmana passada, Cabify ja va anunciar altres mesures per millorar la seva relació amb els residents de Barcelona, amb una campanya anomenada "Cabify per Barcelona" que ofereix descomptes a barcelonins.
