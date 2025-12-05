Avanç
La campanya electoral a Extremadura:Tema del Diumenge
El Periódico
Davant les imminents eleccions extremenyes, que tindran el lloc el pròxim dia 21 de desembre, EL PERIÓDICO se centrarà a abordar el panorama preelectoral que es planteja en aquesta comunitat autònoma, que obre un cicle de comicis a Espanya que probablement es prolongarà fins al 2027. Així doncs, s’analitzaran les enquestes publicades fins al moment, en les quals s’apunta una victòria insuficient del Partit Popular, encapçalat per María Guardiola, que per poder tornar a governar necessitaria una aliança que es presumeix incòmoda amb l’extrema dreta de Vox.
També s’incidirà que el recent empresonament de l’exsecretari d’organització del PSOE José Luis Ábalos i el seu exassessor Koldo García ha elevat el nerviosisme a les files socialistes, que temen veure’s perjudicades electoralment per aquests fets. A més, també s’abordarà si el debat al voltant al tancament de la central nuclear d’Almaraz pot tenir algun efecte entre els votants extremenys.
Trump i el narco
El president nord-americà, Donald Trump, ha amenaçat aquesta setmana de llançar una invasió terrestre sobre Colòmbia i Veneçuela, sota el pretext d’acabar amb el narcotràfic. Però no es pot obviar que en els governs d’aquests dos països estan els esquerrans Gustavo Petro i Nicolás Maduro i tampoc el llarg historial d’ingerències de Washington en la regió durant el segle passat, amb intervencions militars i recolzant o directament promovent cops d’Estat, que van permetre l’arribada al poder de governs afins. Buscant posar context a l’actual tensió creixent a la zona, el suplement dominical Entendre-hi més analitzarà amb profunditat aquestes intervencions en el seu tema de portada.
