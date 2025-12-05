Primària i secundària
Catalunya busca professors de reforç
El Periódico
Què fer per millorar els resultats en Matemàtiques ha sigut un dels grans mals de cap de totes les conselleries d’Educació. L’anterior Govern (ERC), ho va intentar amb el programa Florence, que es va posar a caminar amb una més que discreta acollida (malgrat oferir plaça per a 200 centres, en una primera edició es van apuntar sol 87, fet que va portar la conselleria a reformular les seves bases i a obrir una nova convocatòria). Amb la injecció de vuit milions d’euros del pla de Pedro Sánchez per remuntar els mals resultats de l’informe PISA i amb el canvi de Govern durant l’estiu de 2024, la conselleria, ja liderada per Esther Niubó, va agafar l’essència del pla i el va reconvertir en el Programa temporal de suport intensiu a les Matemàtiques (SIM), que inclou els 200 centres que es va aconseguir reclutar per al Florence i 40 més.
La característica principal d’aquest nou SIM és que els centres que s’hi apunten reben un professor a mitja jornada perquè el professor de Matemàtiques titular del centre disposi de temps per formar-se en noves metodologies. A més, l’aplicació del programa s’organitza a partir de professors mentors, que són els que acompanyen als professors titulars en el procés de formació.
Vista la bona acollida del nou SIM, la conselleria va anunciar a l’octubre l’ampliació del programa a 150 nous centres. Aquesta convocatòria ja s’ha resolt, però encara no s’ha desplegat, ja que falta obrir la convocatòria per trobar 20 nous mentors.
