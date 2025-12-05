Medi ambient
Catalunya haurà de retallar les emissions un 31% fins al 2030
El Parlament aprova uns pressupostos de carboni que marquen el màxim de gasos que poden generar els diferents sectors en els pròxims cinc anys.
La Generalitat publicarà cada any un informe amb els avanços en la reducció del CO2
Valentina Raffio
Catalunya acaba de convertir-se en un dels primers llocs del món a aprovar uns pressupostos de carboni, una eina clau per accelerar la retallada d’emissions necessària per frenar la crisi climàtica. Aquesta mesura, aprovada ahir pel Parlament, estableix per primera vegada quin és el màxim d’emissions que es poden generar en els pròxims cinc anys sense incomplir amb els compromisos climàtics internacionals amb què s’aspira a limitar l’augment de temperatures a un màxim d’1,5 graus per a finals de segle.
La iniciativa estableix un sostre d’emissions de 160 tones entre ara i el 2030, cosa que equival a una retallada del 31% respecte als nivells de 1990 (any habitual de referència), així com un paquet de propostes per aconseguir-ho com l’impuls a la mobilitat elèctrica, el reforç del transport públic i el desplegament massiu de renovables. Aquests comptes de carboni es van aprovar amb els 68 vots a favor del PSC, ERC i els Comuns; les 56 abstencions de Junts, el PP, la CUP i Aliança Catalana i els únics 11 vots en contra de Vox. El Parlament també va acordar començar a elaborar els càlculs per als següents quinquennis. Amb aquest objectiu, es va pactar que el Comitè d’Experts sobre Canvi Climàtic (CEE) de la Generalitat entregarà durant l’any vinent quins són els límits d’emissions recomanats per al 2035 i la seva distribució sectorial, així com el càlcul de cara al 2040 i el full de ruta per arribar a la neutralitat de carboni el 2050.
L’acord insta el Govern a entregar cada any un informe sobre l’avanç de les retallades d’emissions i el grau de compliment dels objectius vigents. També estableix que "totes les grans infraestructures de mobilitat, logística o aeroportuària" hauran de disposar d’un informe "preceptiu i vinculant" demostrant que la seva activitat és compatible amb els pressupostos de carboni "com a condició indispensable per a la seva autorització".
Fins ara, la majoria de països han apostat per establir fites de retallada d’emissions com, per exemple, la promesa d’Espanya i d’Europa de retallar un 90% les seves emissions per al 2040. Però, segons denuncia la comunitat científica, aquests plantejaments poden resultar "tramposos", ja que un Estat podria continuar emetent de manera desbocada sempre que es comprometi a arribar a l’objectiu de reducció per a una data concreta.
Sostre màxim
El pla català aposta per una estratègia alternativa que, segons defensen els experts, és més "transparent" i "eficaç", ja que estableix un sostre màxim d’emissions que es poden generar en un determinat període i, a partir d’aquí, estudia com poder repartir-lo entre diferents sectors al llarg d’aquesta finestra temporal.
Després d’aconseguir la llum verda del Parlament, Catalunya s’ha convertit en un dels pocs llocs del món amb un pressupost de carboni. Fins ara, tan sols països com el Regne Unit i el Japó han desplegat un sistema d’aquest tipus per guiar la seva estratègia de descarbonització. També s’han donat iniciatives en aquesta direcció en regions dels Estats Units com Califòrnia, amb una agenda verda ambiciosa.
