Després de successius furts en anys anteriors
Detingut un jove a Terrassa per robar el Nen Jesús del pessebre
La figura ha quedat malmesa i l’Ajuntament ha procedit a arreglar-la
El Periódico
De nou, el pessebre de Nadal de Terrassa ha sigut vandalitzat. Aquest dijous a la tarda, la Policia Local del municipi ha detingut un jove que acabava de robar la figura del Nen Jesús, que ha quedat molt danyada. Aquest fet se suma a una llarga llista d’actes comesos contra el Pessebre egarenc en els últims anys. «Això no és tradició, és incivisme», ha declarat l’alcalde de Terrassa en una publicació a X.
A més, la tarima del pessebre ha quedat danyada i un gran buit s’obre en l’estructura. La policia va aconseguir atrapar el lladre després d’ una persecució pels carrers del centre de la ciutat, ha informat el ‘Diari de Terrassa’. Al lloc es va desplaçar fins i tot una dotació del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM), tot i que finalment no va ser necessària la seva actuació. Hi van acudir perquè en el transcurs de la persecució, el jove va caure a terra carregant la figura.
Com a resultat dels fets, la imatge ha quedat mutilada. Se li ha desprès una cama i la corona, a més d’altres danys menors. Durant el matí d’aquest divendres, informa la premsa local, l’ajuntament ha estat arreglant la figura.
Si bé des d’abans del 2020 el Nen Jesús acostumava a ser furtat per després ser tornat, aquell any, després d’un primer robatori i devolució de la figura, aquesta va tornar a desaparèixer. Més tard també van robar la mula, Sant Josep i el bou. El 2023, un intent de vandalisme al pessebre va causar una acció policial la nit de Nadal. «Ja n’hi ha prou», ha demanat l’alcalde Ballart. Però no sempre es tracta de robatoris, el 2024, membres de l’autodenominada XEME (Xerrameques, Energúmens, Mindundis i Estúpids), van agregar un segon Nen Jesús al pessebre, que anava vestit amb roba d’abric i una barretina.
