Dos detinguts per la mort d'un home i l'ocultació del cos en una fossa sèptica
El cadàver era exparella de la dona i s'ha trobat en una casa on aquesta havia viscut
ACN - Redacció
Els Mossos han detingut una dona i un home, de 48 i 69 anys, per la seva presumpta participació en la desaparició criminal del cadàver d'un home al Baix Penedès el 2024. Els fets van tenir lloc el 14 de juliol i la família de la víctima va denunciar la seva desaparició el 23 del mateix mes, a la comissaria de Viladecans. Els Mossos del Vendrell van iniciar una investigació per la desaparició sense causa aparent de l'home, que tenia 50 anys. La investigació va determinar la participació delictiva de terceres persones i va apuntar contra els dos sospitosos. Un cop detinguts, es va localitzar i recuperar el cadàver de la víctima, pendent d'identificar, que havia estat amagat en una fosa sèptica d'una casa on havia viscut el detingut.
La Unitat Central de Persones Desaparegudes (UCPD) de la DIC va ser qui va assumir la investigació i va obrir diferents línies d'investigació des de la perspectiva criminal, que van permetre concloure que es tractava d'una desaparició d'àmbit criminal (homicidi amb posterior ocultació de cadàver).
Fruit de la investigació, els Mossos van localitzar prou indicis per determinar que les dues persones detingudes com a presumptes autors, tenien una directa participació amb els fets. L'home i la dona arrestats mantenien una relació de parella en el moment dels fets. La detinguda havia estat parella sentimental de la víctima fins al 2022, quan aquesta es va separar i el va denunciar per maltractaments.
Els detinguts van passar aquest dijous al matí a disposició judicial del jutjat d'instrucció 5 del Vendrell. Un cop escoltats en declaració pel jutge, es va procedir a la localització i recuperació del cadàver de la víctima i la inspecció ocular del lloc on havia estat ocult des del 14 de juliol del 2024.
Per poder localitzar el cos es va conformar un equip integrat pels investigadors de la DIC, la Policia Científica, la BRIMO i la Unitat de Subsol. Es va poder localitzar el cos, pendent d'identificar, a l'interior d'una fossa sèptica d'una casa on havia viscut l'investigat a Sant Jaume de Domenys (Baix Penedès). Els Mossos han destacat que aquest tipus d'intervenció comporta riscos importants, especialment per la possible manca d'oxigen i la presència de gasos tòxics, motiu pel qual va ser executada per especialistes de la BRIMO i de la Unitat de Subsol equipats i entrenats per treballar en espais confinats amb atmosfera perillosa.
