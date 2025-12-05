Pederàstia
Els marianistes indemnitzen una víctima de violacions
L’orde paga 96.000 euros a la família d’una dona, ja morta, que va denunciar els abusos durant 10 anys d’un capellà. Les agressions es van realitzar als 70 i 80 a l’escola d’El Pilar a Madrid.
Guillem Sánchez
La Companyia de Maria ha indemnitzat amb 96.000 euros una víctima d’abusos sexuals que va denunciar a EL PERIÓDICO haver sigut violada durant 10 anys per part d’un sacerdot d’aquesta congregació als 70 i 80. Es tracta de Cristina Pérez, una dona que va morir el setembre del 2024, i aquests diners, segons la família de la víctima, l’han rebut les seves filles, que viuen als Estats Units. La Cristina va oferir el seu testimoni en una entrevista a aquest diari i també a El País, que ho van fer públic poc després de la seva mort, que va tenir lloc la tardor del 2024.
El sacerdot a qui acusava la Cristina també ha mort. És Juan Carlos González de Suso (1929-2014), un religiós vinculat a l’elitista Col·legi de Nostra Senyora del Pilar (Madrid), un centre on s’han format líders empresarials i polítics com José María Aznar, Alfredo Pérez Rubalcaba o Juan Vilallonga. El periodista Juan Luis Cebrián, un dels fundadors del diari El País, va reconèixer fa pocs anys que va patir abusos sexuals a l’escola. I va afegir, en una entrevista amb Jordi Évole, que la pederàstia dels seus docents religiosos estava estesa i l’havien patit molts alumnes.
A través d’un comunicat, l’orde expressa la seva "més sincera i profunda pena davant qualsevol situació d’abús o maltractament", condemna "enèrgicament qualsevol situació d’aquest tipus" i demana "perdó a totes les persones que s’hagin sentit víctimes, per haver-los fallat i haver menyscabat la seva confiança". En el mateix escrit, els marianistes remarquen que, tot i que el cas de Cristina Pérez "no s’ha pogut verificar", els responsables de la congregació "han estat disposats a posar-se del costat de la víctima i a facilitar una reparació integral adequada, recolzada en criteris d’experts".
Els 96.000 euros que l’organització marianista entreguen a les dues filles de la Cristina suposen una de les indemnitzacions més elevades que l’Església ha pagat a una víctima d’abusos sexuals a Espanya. Tot i que la reparació ha arribat després d’un procés que per a la germana de la Cristina, Ana Pérez, la persona que ha negociat amb la institució en el seu nom, ha sigut massa opac, lent i innecessàriament dolorós. Sobretot perquè l’orde va arribar a acusar Ana Pérez d’afegir ficció al relat de la seva germana. Però hi havia proves que l’Ana no s’havia inventat res.
Anestesiada
L’orde va negar que la Cristina –ja difunta– denunciés, per exemple, que el sacerdot Juan Carlos, en ocasions, li donava una pols blanca que l’anestesiava i que, quan no era del tot conscient del que passava al seu voltant, el capellà se l’emportava amb taxi a un altre lloc per deixar-la a mercè d’altres homes uniformats que la violaven. Però la Cristina havia gravat una reunió telemàtica amb el provincial marianista en què es podia sentir com la víctima relatava també aquest episodi. EL PERIÓDICO va publicar aquest àudio per demostrar-ho.
"La Cristina va explicar la veritat des del principi. I com que estava obsessionada que no la creurien, volia gravar-ho tot. Estaria bé que Iñaki Sarasua [el provincial marianista] demanés perdó públicament perquè ens va dir mentideres a la meva germana i a mi", lamenta Ana Pérez en declaracions a aquest diari.
- Identifiquen el cadàver d'un jove que va aparèixer ofegat amb un cinturó de pedres en una cala de Lloret de Mar el 2018
- Es troba amb un grup de cabres salvatges a Montserrat i demana consell a ChatGPT: 'Estem aturats al mig de la muntanya i no sabem què fer
- Condemnats a penes de presó dos metges que es van deixar una tovallola a l’abdomen d’una pacient
- Sorpresa a les piscines municipals de Manresa: apareixen restes dels vestidors dels anys 50
- Leroy Merlin tancarà la seva botiga de Manresa el 31 de desembre
- Els caçadors s'activen a Castelladral per contenir la pesta porcina però demanen al Govern ajuda urgent per recollir la carn de caça
- Glòria, jubilada de Manresa de 68 anys que busca l'amor a First Dates: 'Em vaig casar sense estar enamorada i verge
- Un autònom, preocupat per la seva pensió en el futur: paga 400 euros de quota i quan es jubili cobrarà 1.000 euros al mes